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  3. Terörün yıktığı bölgeler yeniden imar ediliyor
01 Nisan 2018 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

Terörün yıktığı bölgeler yeniden imar ediliyor

Terörün yıktığı bölgeler yeniden imar ediliyor
- ZEKİ GÜMÜŞ / zeki.gumus@aksam.com.tr

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, özyönetim talepleri sonucu 2 Aralık 2015 - 10 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleşen, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü›ne bağlı güvenlik güçleri ile PKK, YDG-H ve YPS mensupları arasında gerçekleşen çatışmalarda zarar gören Suriçi bölgesi imar ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İBB iştiraki Kiptaş koordinesinde Diyarbakır Sur’da 44 Diyarbakır evi inşa edildi. Kısa bir zaman sonra oturuma hazır olacak olan evler, Diyarbakır evi özelliklerini taşıyor. Suriçi çatışma bölgesinde ikişer katlı olarak eyvan ve sofa bölümleriyle inşa edilen 44 Diyarbakır evi,  yaklaşık 1.5 yılda bitirildi.  Toplamda 4 adadan oluşan proje kapsamında,  162 m2’den 560 m2’ye kadar büyüklükte 44 adet konut bulunuyor. Konutlar bodrum, zemin ve normal kattan oluşmakta olup geleneksel Diyarbakır evleri mimarisine uygun olarak dar sokaklar, bina iç mekanlarda avlu, eyvan, sofa, gezmek, süs havuzlarından oluşuyor. Bina ve avlu cepheleri Diyarbakır bazalt taşından yapılan evler 2 ay içinde teslim edilmeye hazır durumda olacaklar. Bu arada terör olaylarında zarar gören 14 tarihi eserin onarımı da devam ediyor. Diyarbakır’daki ilk Osmanlı eseri Kurşunlu Cami (Fatih Paşa ) Ulu Cami, Şeyh Muttahhar, Parlı Safa, Hasırlı, Kadı, Nasuh Paşa ve Arap Şeyh camileri ile Dört Ayaklı Minare, Ermeni Katolik ve Protestan kiliseleri büyük zarar görmüştü.  Suriçi bölgesindeki camiler, kiliseler ve hamamların restorasyonun büyük bir bölümü tamamlandı. 

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