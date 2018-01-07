Seyfettin Özege arşivi Atatürk Kitaplığı'nda

Serginin açılışında konuşan, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, İBB’nin verdiği destekle çok önemli özel arşivler satın aldıklarını belirterek, “Şimdi Seyfettin Özege’nin arşivini de satın alarak araştırmacılara bir imkan daha sunuyoruz. Özege, Kütüphanecilik alanında çok önemli bir isim. Milli hafızamızın parçaları olan bu özel arşivlere sahip çıkılmalı ve koruma altına alınması gerekir. Bundan sonra böyle eserleri almaya devam edeceğiz” dedi.



İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Atatürk Kitaplığı tarafından satın alınarak ve düzenlenerek araştırmacıların hizmetine sunulan arşivin genel yapısı aşağıdaki belgelerden oluşuyor.

-sSeyfettin Özege'nin Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu için hazırladığı tespit fişleri ile bunların prova baskıları,

-Yukarıda adı geçen eserin ikinci bölümü için hazırladığı Yazar Biyografi fişleri, notları ile bu konudaki çeşitli kişilerle yapılan resmi ve özel yazışmalar,

-Seyfettin Özege›nin özel hayatıyla ilgili çeşitli kartvizit, mektup, not kağıtları, hesap pusulaları, makbuzlar, muhtelif defterler, yazışmalar, hikaye taslakları ve fotoğraflar,

-İhsan Arat, Neriman Balaban Arat, Affan Balaban, Ferihan Balaban, Sacide Balaban, Füsun Arat’a ait çeşitli yazışmalar.

-Seyfettin Özege’ye ait olduğu tahmin edilen İş Bankası evrakı ile İhsan Arat’a ait Maliye Müfettişliği evrakı.

Olumsuz saklama koşulları ve zamanın etkisiyle yıpranmış, dağılmış ve muhtemelen kayba uğramış arşivde, 11.428 kayıt (2926 latin harfli, 8316 Eski harfli belge) ve 186 fotoğraf ve bu kayıtlara ilişkin 43.702 poz dijital görüntü bulunuyor

Seyfettin Özege kimdir?

Mehmet Seyfettin Özege Türk bibliyograf ve kitap koleksiyoncusu. Hukuk eğitimini 1921 yılında tamamladıktan sonra İş Bankası’nda çeşitli görevlerde bulundu. Topladığı kitapları İstanbul Sahaflar Çarşısı’ndan, yabancı kişi veya kitapçılardan ve yurt dışından gelen Türklerden satın alıyordu. Topladığı 50 bin eseri 1961 yılında Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi›ne bağışladı.