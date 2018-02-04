‘Santur'u turizm şirketi zannediyorlar

Bize santuru anlatır mısınız ve siz santurla nasıl tanıştınız?



Santur Hindistan kökenlidir ve Osmanlılarda da kullanılmış bir enstrümandır. Hatta 17. yüzyılda bir süreliğine saray müziğinde bile kullanılmış. Daha sonra saray müziğinden çıkarılmış. Bu arada bazı santuriler, İran santurunu genişletip mandal takıp Türk santuru diye piyasaya sürdüler. Bunun da ne kadar yanlış bir terim olduğuna da değinmek istiyorum. Buna Türk santuru değil de alaturka santur demek daha doğrudur. İranlı bir arkadaşımda santuru gördüm. Sonra başka bir arkadaşımda da denk geldim. Bu arkadaşım giderken santuru bana hediye etti. Bir süre kendim uğraştım, baktım olmuyor, yerinde öğreneyim diye İran’a gittim. Okulu askıya aldım. Böylece hayatımı tamamen müziğe adadım. 2012’de Belagat adıyla bir solo santur albümü yaptım. Bu albüm Türkiye’deki ilk santur albümüydü.

Dünyada bu tarzda müzik yapılıyor mu? Türkiye’de başka yapan var mı?

Dünya müzik piyasasında her şey üret ve tüket mantığıyla yapılıyor. Bu yüzden insanlar tüketecek başka bir piyasa bulamadığı için bir anda Doğu müziğine yöneldi. Elbette benim gibi müzisyenler mevcut ama ben kendimize özgü bir tarzda ve aranjmanla kaydediyorum bestelerimi. Bu da başlangıçta garip geliyor 29 yaşında bir gencin böyle eski şairlere beste yapmasını anlayamıyorlar. Beni tanımadan dinleyenler 50’li yaşlarda biri olduğumu zannediyorlar. Kötü bir algı oluşmuş ülkemizde. Tasavvuf müziği yapıyorsan belirli bir olgun yaşta olman gerek gibi. Çok da büyük hedeflerim yok. Zaten popülerlik gibi bir derdim de yok. Popüler kültüre karşı değilim ve benim yaptığım sanatta yeri yok ve ilgilenmiyorum.

Müziğe ilginiz nasıl başladı?

Dedem dengbejdi. (Bir hikâye üzerine doğaçlama gazeller söylemek gibi). O hikâyelerle büyüdüm, türküler de söylerdi aynı zamanda hikâyelerini anlatırdı. Benim için büyük bir şanstı. Bazen ayranını yudumlarken bile ayran için doğaçlama beste yapardı. Hem keyifliydi hem de üretkenliğin ne kadar güzel bir şekilde yapıldığını gösterdi bana dedem. Sadece dedem değil Ninem de erbane (def) çalıp ilahiler söylerdi. Geçen ninemle beraber(Şahide Anar) bir video çektik. Dinleyicilerim bayıldı. Devamını getireceğiz inşallah. Çocuktum gizli zikir meclisleri olurdu dedemlerde. Ben de hayretle izlerdim. Düğünlerde köyün yaşlıları el ele tutuşup türküler söyleyip oynarlardı. Böyle bir coğrafyada büyümek benim müzik hayatıma yoldaşlık etti. Kısacası gönlümdeki ve zihnimdeki nağmeler bu dönemde oluşmaya başladı.

SOKAKLARDA MÜZİK YAPTIM

Bu müzikle ilgili eğitim aldınız mı?

Santuru öğrenmek için ve Türkiye’de bir hoca bulamadığımdan ötürü okuluma ara verip İran’a gittim. Tebriz’de yaşadım. Santur hocalarım oldu. Aynı zamanda def ve santur eğitimi de aldım. Farklı coğrafyalarda gezerek de birçok müzisyenle tanışma fırsatım oldu. Bir nevi usta çırak ilişkisi gibi. Bu arada Pakistan’a kadar gittim. Daha sonra Türkiye’de de santurumla şehir şehir dolaşıp sokakta müzik yaptım. Muazzam bir deneyimdi benim için. Ankara’da 5 yıl sokakta çaldım. Avrupa gittim. Birçok güzel müzisyenle tanıştım. Hâlâ hayatımdaki dostlarımın çoğu, seyyah olduğum zamanlarda tanıştığım dostlarımdır. Son iki yıldır İstanbul’da yaşıyorum. İstanbul’un müziğimin yeri olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’de santura ilgi var mı?

Türkiye’de üniversiteli ve orta yaşlı kesim bizim özellikle dinleyicimiz. Reklam işini dinleyicilerimin kendisi yapıyor bizzat. Konser yaptığımızda salonu dolu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Maalesef ki, maalesef diyorum, konser yapacak salon ya da alanı bulmakta da zorlanıyoruz. Konserlerimizin yüzde 80’nini giriş ücretli yapmak zorunda kalıyoruz. Sponsor bulamıyoruz. Çok nadir bazı belediyelerden teklifler geliyor. Bu çok üzücü bir şey. Mesela Almanya’da bir festivale kayıtlarımı göndermiştim ve kabul edildi. Gidip orada çaldım. Sonrasında Almanya’da bir tiyatronun müziğini yaptım. Bir yıl boyunca gidiş-geliş yaptım ama ülkemizde bunu yapamadık. Çaldığımız kapılar yüzümüze kapandı. Bu hem enstrümanı bilmemekten hem de yaptığım müzik tarzına dair bir bilgiye sahip olmamaktan da kaynaklanıyor. Bazen kurumlara konser teklifi için gittiğimizde santuru bir turizm şirketi zannedenler bile oldu. Konserlerimle bizzat ilgileniyorum. Sponsor bulamadığımız için dinleyicilerimizden bir giriş ücreti talep etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü masraflarımız salon parası olduğu için bunu yapmak zorundayız.