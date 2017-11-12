NLP yöntemiyle yeme bozukluğuna son!

Zayıflama hastalığı olarak da bilinen Anoreksiya şekilci mükemmeliyete davetiye çıkarıyor. Genel olarak 10-30 yaş arasında görülen bu hastalık kişide fizyolojik, davranışsal, psikolojik değişiklikler gösteriyor. Birçok insanda ortaya çıkabilecek Anokresiya, kişinin sağlığını bozarak ölümcül sonuçlara yol açıyor. NLP yöntemiyle doğru beslenmeyi zihnimize kodlayarak sağlıklı bir zayıflama süreci başlatılabilir ve kişinin düşünerek zayıflaması mümkün olabilir. Sosyal medyada güzellik algısı çok fazla işleniyor. Takipçi sayısını artırma isteği, beğenilme arzusu ve başkaları ne yapmış merakıyla kişide “Ben de varım” duygusu gelişiyor. Başkalarının hayatına özeniyor ve kendi de onlar gibi zayıf ve incecik görünmek istiyor. Kişi zayıflamaya başlıyor ve bu durum bir süre sonra hastalığa doğru gidiyor.



KİŞİ KURTULMAK İSTİYOR MU?

Kişi bu durumdan kurtulmak için geliyor. Ancak gerçekten hedefi nedir? Zayıflamak onu mutlu edecek mi? Belki de diyetisyenle çalışmak daha uygun olacaktır. Ben ilk önce danışanla konuşuyorum, direkt NLP yöntemini uygulamıyoruz. Çünkü kişi bu istenmeyen halinden gerçekten kurtulmak istiyor mu? Yani inanç ne noktada? “Kişi ben bu hareketimi sevmiyorum” diyebiliyor ama belki de çevresinin baskısıyla gelmiştir ve bu durumdan gerçekten kurtulmak istemeyebilir. Sevmediğimiz şeyin nedeni ortaya çıkarılmadığı sürece o davranış ya da ruh hali varlığını sürdürür ve aynı davranış kalıbı devam eder. Bu nedenle ilk önce gerçekten isteyip istemediğini anlamak gerekiyor. Bazen inancı olmayabilir fakat yine de kurtulmak istiyordur. O zaman inanç duygusunu kuvvetlendirmek gerekiyor. İşte bu durumda NLP devreye giriyor ve inancını zayıflatan şeyin ne olduğu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Böylece NLP yöntemiyle bunları aşıp kişinin düşünce kalıbını değiştirerek, inancını kuvvetlendiriyoruz.

BÖCEKTEN Mİ KORKUYORSUNUZ?

Çocukla ebeveyn arasında yaşanan en büyük sıkıntı, çocuğun anlaşılamaması. Aileler kendileri açısından bakıyorlar duruma ve çocuğun gözünden birçok şeyi göremiyorlar. Ben onlara farkındalık kazandırıyorum, ebeveyne “Bir de onun gözünden bakalım” diyerek farklı yönden bakmalarını sağlıyorum. Ayrıca uçağa binememe, böcekten korkma gibi birçok fobi NLP yöntemiyle giderilebiliyor. Mesela uçağa binme korkusunda zihnimizde bir sinema oluşturup o sinemada o kişiyi oynatıyorum. Korku çeşidine göre kişinin tepkileri önemli. Uçak ve böcek korkusuna ne tepki veriyor? Bunlar karşısında verilen tepkiler nasıl oluyorsa benim yöntemlerim de buna göre şekilleniyor.