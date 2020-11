Marvel ve DC dışında sinemaya uyarlanmış 10 çizgi roman

Teenage Mutant Ninja Turtles



Kevin Eastman ve Peter Laird tarafından yaratılan ve büyük popülarite yakalayan Teenage Mutant Ninja Turtles, yakın zamanda yeniden çekilsede, 1990 yılı versiyonu hâlâ değer görüyor.

Judge Dredd

2000 AD çizgi romanlarının, Judge Dredd isimli karakterinin maceralarını beyazperdeye uyarlayan Dredd, Sylvester Stallone’nin en kötü filmlerinden biri olarak kabul edilse de, meraklısı için görülmeye değer bir yapım.

The Crow

Daha çok Brandon Lee’nin talihsiz ölümüyle hatırlansa da, şüphesiz salt Marvel&DC dışı çizgi roman uyarlamalarının değil, aynı zamanda en iyi çizgi roman uyarlamaları listelerinde de kendisine yer bulan bir film The Crow. Alex Proyas imzalı yapım, gotik atmosferi ve müzikleriyle de göz dolduran işlerden…

Hellboy

Dark Horse’un çizgi romanlarından uyarlanan Hellboy, müthiş kadrosu ve Guillermo del Toro yönetimiyle yine en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri haline geldi ve kısa zamanda serileşmeyi başardı.

Sin City

Robert Rodriguez ve Frank Miller’ın aynı adlı çizgi romandan senaryolaştırdığı ve film noir stiliyle enfes bir işe dönüşen Sin City, Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke ve Benicio Del Toro’lu kadrosuyla da öne çıkan yapımlardan biri.

Spawn

Image Comics’i kuran Todd MacFarlane’in yarattığı Spawn, o dönemin gerisinde kalan efektlerine rağmen Mark A.Z. Dippé tarafından romanına sadık kalınarak uyarlandı.

Kick Ass

Mark Millar ve John Romita, Jr’ın yazdığı aynı adı taşıyan çizgi romanın uyarlaması olan Kick Ass, çizgi romanda daha sert bir yapıya sahip olsa da, filmi özellikle mizah dozuyla sevilen uyarlamalardan biri oldu.

The Mask

Jim Carrey ile efsaneleşen The Mask de bir çizgi roman uyarlaması… Aynı zamanda animasyon serisi olarak da yayımlanan yapım, hala Jim Carrey’nin en sevilen işlerinden biri…

The League of Extraordinary Gentlemen

Alan Moore and Kevin O’Neill tarafından yaratılan aynı isimli çizgi romandan Stephen Norrington tarafından serbest bir biçimde uyarlanan film, steampunk türünün de bir örneği aynı zamanda…

Valerian and the City of a Thousand Planets

Luc Besson’un geçtiğimiz yıl sinemaya uyarladığı bu uzay operası, kadrosuna dâhil ettiği Dane DeHaan, Cara Delavingne ve Rihanna gibi isimlerin de etkisiyle eğlenceli bir macera dönüştü.