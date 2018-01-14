Kuruluşunun 90. yılında MİT'ten tanıtım kitabı

Kitapçık, MİT’in tarihçesi, E-Müze Tarihçesi ve 90. Yıl eser seçkisi bölümlerinden oluşuyor. Tarihçe bölümünde, tarih boyunca Türk İstihbarat Teşkilatlarının isimleri ve kuruluşları anlatılıyor. MİT tarafından 2007 yılında başlatılan müze çalışmalarının vemüzenin bir parçası olarak düşünülen e-müze çalışmasının tarihçe ve faaliyetlerinin anlatıldığı e-müze tarihçesi bölümü de kitapçıkta yer alıyor.



DİNLEME CİHAZLARI, KASETLER…

Dikkat çeken “90. Yıl Seçki” bölümünde ise, faaliyetlerde kullanılan malzemeler, görüntüleme, haberleşme, dinleme ve telsiz cihazları ve teşkilatın kuruluşundan sonraki döneme ait, bir kısmı Osmanlıca dokümanlar sunuluyor. Bunların arasında; güvercin ayaklarına bağlanan gizli mesaj plakaları ve İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence (Arabistanlı Lawrence) için Milli Emniyet Hizmeti (MEH) mensuplarının raporu dikkat çekiyor. Ayrıca, gizli dinleme-gözetleme tesisatları, gizli kayıt cihazları, telsizler, kriptolu telefonlar, fotoğraf makineleri, kasetler, robot kravat, doküman kopyalama çantası, istihbarata yönelik sabun, kalem, çakmak, kül tablaları, spatula, tornavida, şifreli mesajlaşma mendil ve fotoğraf kartları, çantalar, mors alfabesi maniple cihazları, parmak izi cihazları gibi malzemelerin tanıtım ve fotoğrafları yer alıyor. Kitapçığın son bölümünde ise 15 Temmuz’da hedef olan teşkilat araçları ve DEAŞ’e karşı operasyonlarda hasar gören araçların fotoğrafları bulunuyor.

MÜHÜRLER VE RUMUZLAR KİTAPÇIĞI

MİT’in 90. yılında teşkilat şehitleri anısına hazırladığı, geçmişte kullandığı rumuz ve mühürler kitapçığında ise; (1913-1918) Teşkilat-ı Mahsusa’nın, (1918-1920) Karakol Cemiyeti’nin, (1920-1921)Üsküdar’da kurulan Zabitan Grubu’nun, (1921) Yavuz Grubu’nun, (1921 Ankara) Hamza Grubu’nun, (1921 İstanbul) Hamza -Mücahit-Muharip ve Felah Grupları’nın, (1921-1923) Müsellah Müdafaa-i Milliye (MimMim) Grubu’nun, (1923-1927 ve 1927-1967) Milli Emniyet Hizmeti’nin ve (1965) Milli İstihbarat Teşkilatı’nın mühür ve rumuzları görsel olarak yer almış.