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  3. İlk Instagram dizisi
11 Şubat 2018 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

İlk Instagram dizisi

İlk Instagram dizisi
- ZEKİ GÜMÜŞ / zeki.gumus@aksam.com.tr

İnstagramda ilk defa korku dizisi çekildi. 59'ar saniyelik 10 bölüm olarak çekilen Eşik adlı dizi 9 Şubat'ta instagramda izleyiciyle buluştu.

İlk İnstagram korku dizisi Eşik’in başrol oyuncusu Gizem Nur Doğa böyle bir ilkte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, tanıtım filmlerinden güzel tepkiler aldığını kaydetti.

Gizem Nur Doğa, dizi için şunları söyledi “Eşik instagram dizisinde Esma’yı canlandırıyorum. Psikolojik gerilim tarzı bir dizi çekimler normal dizi çekimleri gibi yapıldı. Yorulduk ama böyle bir senaryodan, muhteşem bir şey çıkacağını tahmin etmiyorduk. Güzel yorumlar aldık. Takipçilerimizden  tanıtımlardan ve attığımız fotoğraflardan “Eşikdizi” sayfamızda paylaşılan gönderilerden bize güzel dönüşler oldu. İnsanlar ilk yayınlayacağımız bölümü merakla bekliyor.”

Gizem Nur Doğa, Güzel Sanatlar Konservatuvarı Oyunculuk ve dans bölümü mezunu olduğunu vurgulayarak, ” Daha önce 2 filmde oynadım, yakında vizyona girecek, ayrıca internet dizisi Fİ’nin ilk bölümlerinde ve  Arka Sokaklar’da da oynadım.” dedi. Gizem Nur Doğa, oyunculuk kariyerini yurtdışında devam ettirmek istediğini ve bunun için planlar yaptığını kaydederek “ Hollywood’da çalışmak için planlar yapıyorum, Amerikan dizileri veya filmlerinde oynamayı istiyorum. Bu büyük bir arzu bende” şeklinde konuştu. 

Seyirci isterse başka projeler hazır

Dizinin Yönetmeni  Erdoğan Eyrik

Yaptığınız diziyi nasıl konumlandırıyorsunuz? Nereden aklınıza geldi?

İnstagram dizisi teknik olarak maksimum 59 saniyelerden oluşan ve 10 bölüm olarak planladığımız korku türünde bir dizi. Dünyada ilk defa olacak bir şey.

Daha önce böyle bir dizi olmadı mı?

Dizi formatında olmadı. Dünyanın ilk İnstagram korku dizisini yaptık. Her şeyi çok kolay çabuk tüketebiliyoruz. İnsanlar, arkadaşlarından, sevdiklerinden çok cep telefonlarıyla vakit geçiriyor. Cep telefonu kullanma süreleri inanılmaz uzadı. Biz de bunu düşünerek insanların çok daha kolay ulaşabileceği, seyredebileceği bir proje üzerinde düşünürken, İnstagram dizisi yapma fikri ortaya çıktı.

Profesyonel bir çekim yaptınız profesyonel çekim teknikleri kullanılarak yapıldı. 10’dan fazla oyuncumuz var. Biz hikayeyi biraz hızlandırdık. Umarız herkes beğenir.

Bunun devamı gelecek mi?

İnsanlar severse beyaz perdeye taşıma ihtimalimiz var. Sonra  aynı mecrada yayınlamak üzere başka bir proje  var. Farklı bir hikhaye yine instagramdan. Belki haftada 2-3 bölüm halinde verip 20-30 dakikaya uzatabiliriz. “Eşikdizi” diye bir sayfamız var onun üzerinden takipçilerimiz bizi takip ediyorlar.

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