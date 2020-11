Filmekimi'nde mutlaka görmeniz gereken 10 film!

The Image Book



Fransız Yeni Dalga akımının öncü isimlerinden Jean Luc Godard’ın son filmi yine kışkırtıcı, zorlayıcı, elbette politik ve zihin açıcı. Godard’ın kendi sesiyle “Savaş geldi” diyerek başlattığı filmi The Image Book, bilge aktivist yönetmenin gözünden dünyanın hâlini anlatıyor.

The Man Who Killed Don Quixote

Efsane yönetmen Terry Gilliam’ın 1990’larda başlayan ve talihsizlikler yüzünden bugüne dek kalarak efsaneye dönüşen son filmi, Cervantes’in başyapıtından esinleniyor. The Man Who Killed Don Quixote, hiç dinmeyen temposu ve sıra dışı mizah anlayışıyla tam bir Terry Gilliam başyapıtı.

The House that Jack Built

Nymphomaniac’tan bu yana sessiz kalan Lars Von Trier, dehşet verici hikâyesi ve görselliğiyle izleyiciler ile eleştirmenleri ikiye bölen bir filmle daha karşımızda… The House That Jack Built, 1970’lerde geçerken, 12 yıl boyunca bir seri katili izliyor ve işlenen korkunç cinayetleri katilin kendi gözünden, Von Trier’in kendine özgü tarzıyla perdeye yansıtıyor.

Loro

Her filmini bir başyapıta dönüştüren Paolo Sorrentino, yine ülkesinin entrika dolu dünyasına dönüyor ve kamerasını bu kez eski başbakan Silvio Berlusconi’ye çeviriyor. Sorrentino, skandalların adamı Berlusconi’yle sınır tanımadan dalga geçerken, siyasi hicvin en çağdaş ve en usta örneklerinden birini beyazperdeye getiriyor.

Suspiria

Asla remake’i çekilmemesi gerekenler listesi yapılsa, muhtemelen Suspiria ilk adını söyleyeceğim film olurdu fakat talihsizlik o ki; Dario Argento başyapıtı bu film de furyaya dâhil edildi. Yine de korku sineması hayranları olarak, filmi gidip görmekte fayda var zira yönetmeni, Call Me By Your Name ile izlediğimiz Luca Guadagnino…

The Favourite

Her filmi büyük ses getiren Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde ödül kazanan son filmiyle18. yüzyıl Fransa’sına çeviriyor kamerasını... Film, yeni bir Lanthimos başyapıtı kabul edilirken; Olivia Colman, Emma Stone ve Rachel Weisz’i de bir araya getiriyor.

3 Faces

İran sinemasının en yetkin isimlerinden Jafar Panahi’nin Cannes’dan En İyi Senaryo ödülüyle dönen son filmi 3 Faces’ta, sosyal medyanın İran’daki popülerliğinden yola çıkıyor. Yönetmen, kendisini ve ailesini bir sosyal medya olayının tam merkezine yerleştirirken, hem sanat dünyasını hem İran toplumunun huzursuzluğunu mercek altına alıyor.

Mandy

İlk gösterimini Sundance’te, uluslararası prömiyerini Cannes’da yapan Mandy, hem 1980’ler estetiğinin hem de aksiyon-fantezi türünün sınırlarını zorlayan bir modern korku… Nicholas Cage’in kariyerinde bambaşka bir yerde konumlanacak olan bu film, korku seyircisi için enfes bir ziyafet…

Arctic

Dünya prömiyerini Cannes’da, Geceyarısı Özel gösteriminde yapan Arctic, Brezilya asıllı Youtube yıldızı Joe Penna’nın ilk uzun metrajlı filmi… Mads Mikkelsen’in başrolünde yer aldığı ve “hayatımın en zor çekimiydi” dediği film, bir doğaya rağmen hayatta kalma hikâyesi anlatıyor.

Everbody Knows

İki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin, Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen yeni filmi Everybody Knows, ahlaki seçimler ve aile dramı alanına bu kez psikolojik gerilim ve gizemi de katıyor. Film, Madrid’de geçerken, başrollerinde de Penélope Cruz, Javier Bardem gibi isimleri barındırıyor.