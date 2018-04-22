Dünyanın en büyük Çikolata Müzesi

Her gün binlerce çocuğun ve büyüğün ziyaret ettiği çikolata müzesine girdiğinizde sizi mis gibi çikolata kokusu karşılıyor. Çikolata çeşmesinden çikolatamızı içtikten sonra Pelit’in güler yüzlü sahibi kendi deyimiyle “usta”sı Selahattin Ayan karşıladı. Selahattin Usta müze girişinde sözü Pelit’in Genel Müdür’ü Bülent Baki’ye bırakıyor. Baki, müzeye devamlı yeni bölümler eklendiğini belirterek ilk olarak İstanbul bölümüne girmemizi istedi ve anlatmaya başladı:



850 KİLO ÇİKOLATADAN YAPILDI

Burası İstanbul’la ilgili bölüm. Hepsi çikolatadan yapılmış bunların. Sultanahmet Camii ve karşısında Ayasofya, Hürrem hamamı ve hipodrom var. Eski dönemlerde çok büyük spor müsabakalarının yapıldığı yer. Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Mimar Sinan Camii, Beyoğlu’ndaki tramvay ve Süleymaniye Camii’nin çikolatan kopyaları bu bölümde yer alıyor. Fatih’in İstanbul’u aldıktan sonra Topkapı’dan girişini anlatan rölyefi yaklaşık 450 kilo beyaz çikolatadan yapılmış çok önemli eserlerimizden biri. Müzemizdeki en önemli eserlerden biri de Nuh’un Gemisi mizanseni. Tamamen sütlü bitter ve beyaz çikolatadan yapılmış eserlerin olduğu yer burası. Bütün hayvanları yapmaya çalıştık. En önemli bölümlerden biri de Kurtuluş mücadelemize ayrılmış bölüm. Burada Atatürk’ümüz, Kocatepe Rölyefi ve şehitler abidemiz var. Ayrıca Nusret Mayın gemisi, Seyit Onbaşı, Çanakkale Şehitler Abidesi ve yanında Anafartalar’da meçhul asker anıtının çikolatadan yapılmış heykeli var. Sanat Holü tamamen sanat eserlerine ayrılmış bir yer. Mona Lisa, Van Gogh, Einstein, Picasso, Salvodar Dali gibi şahsiyetlerin çikolata heykelleri bulunuyor ayrıca “Kaplumbağa Terbiyecisi”nin üç boyutlu çikolata heykeli var 850 kilo bitter çikolatadan yapılmış önemli eserlerden bir tanesi.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ GELİYOR

Buraya günde yüzlerce okul grubu geliyor. Buradan çıktıktan sonra gördükleri çikolatadan heykelleri araştırmaya başlamışlar, öğretmenler teşekkür etmeye başladı. Müze ziyaretinde tarihimizi öğreniyorlar. Aslında müze gezisi kimi çocuğa cazip gelmez ama burayı gördükten sonra çocuklar müzeye ilgi gösteriyor ve diğer müzeleri gezmek istiyorlarmış ki bu da çok önemli. Randevuyla okulları alabiliyoruz, gruplar halinde ve belli kontenjan olarak almak zorunda kalıyoruz çünkü çok talep var.

OSMANLI TÜRK SALONU’NDA NELER VAR?

Osmanlı ve Türk salonu çok eğitici bir yer. 36 Osmanlı padişahının resimleri ve tarihteki 16 Türk devleti ve onların amblemleriyle birlikte kurucuları bulunuyor. Yunus Emre’den tutun da Mete Han’a Atilla’ya, Eruğrul Gazi’ye, Osman ve Selçuk Bey’e kadar dönemin önemli şahsiyetlerinin büstleri var. Tonlarca çikolatadan yapılmış Fatih’in İstanbul’u aldıktan sonra İstanbul’a girişinin üç boyutlu hali görkemli bir eser oldu. Yanında hocası Akşemsetin var ve Fatih’in atıyla birlikte çikolatadan girişi var yine surları yıkan Şahin topu var. Bütün eserleriyle bunu da burada yapmaya çalıştık. Mevlana’yla ilgili bölümde beyaz çikolatadan semazenler, bitter çikolatadan

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Müzemiz İstanbul Esenyurt’ta şu an son eklentileriyle birlikte “Dünyanın en iyi ve en büyük çikolata müzesi”. Büyümeye de devam ediyor. Selahattin Ayan, müzeyle bizzat ilgileniyor. Buranın yapımı hiç bitmeyecek. Sürekli yenilenecek sürekli büyümeye devam edecek. Özellikle yaz aylarında günde 3-4 binden fazla ziyaretçi geliyor. Turistler etkinlik için geliyorlar. Restoranlar ve sosyal tesisler de olduğu için bütün günlerini burada geçirebiliyorlar. Burada bir yaşam alanı bulunuyor. Herkesin çok zevkle gezdiği, keyif aldığı bir yer burası.