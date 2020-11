Doğada hayatta kalma savaşını anlatan filmler!

Life of Pi



Brokeback Mountain ile ödül kazanan yönetmen Ang Lee’ye ikinci Oscar’ını getiren Life of Pi, Yann Martel’in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlandı. Bir gemi faciası sonucu 16 yaşındaki bir çocukla, bir Bengal kaplanının aynı teknede yaşamak zorunda kalmasını anlatan film, görsel efektleriyle de büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Lifeboat

Usta yönetmen Alfred Hitchcock’un, tek mekân filmleri arasında yer alan Lifeboat, Almanlar tarafından batırılan bir geminin yolcularının bir filikada geçen günlerine odaklanıyor. John Steinbeck’in elinden çıkan öykü, Alman karşıtı olmakla suçlansa da, o dönemde savaşın hala devam ediyor olması, filme yöneltilen eleştirileri haksız çıkarıyor. Farklı statüden insanların bir arada kalma mücadelelerine yoğunlaşan film, zamanı için oldukça nesnel bir bakış sergiliyor.

Deliverance

Dört arkadaşın, birkaç günlüğüne iyi vakit geçirmek amacıyla çıktıkları doğa gezintilerini, sarsıcı ve rahatsız edici bir psikolojik gerilime dönüştüren John Boorman, müthiş bir mücadeleye tanıklık etmemizi sağlıyor. Filmin açılış sekansında izlettiği eğlenceli dakikalarla seyircisini hazırlıksız bırakan yönetmen, giderek yükselen gerilim dozuyla da şok etkisi yaratıyor. En İyi Film ve Yönetmen ile birlikte toplamda 3 dalda Oscar’a aday olan filmi, türün meraklıları es geçmemeli…

Into The Wild

Alaska’da vahşi doğada tek başına yaşamaya çalışan Chris’in öyküsü, sinemaseverlerce son yılların en beğenilen filmleri arasında kabul ediliyor. Usta oyuncu Sean Penn’in, Jon Krakauer’ın kurgusal olmayan romanından uyarladığı film, Emile Hirsch’ün performansıyla da unutulmazlar arasına giriyor…

The Way Back

Ülkemizde yine Özgürlük Yolu adıyla vizyona giren bir başka film olan The Way Back, Colin Farrell, Ed Harris, Jim Sturgess ve Mark Strong gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çekiyor. Film, 1940’lı yıllarda, Sovyet Rusya’ya bağlı bir çalışma kampından kaçan bir grup esirin, 6000 km yürümek zorunda kaldıkları trajik olayı ele alıyor. Durağan anlatımına rağmen, ortalamayı aşabilen yapımlardan…

The Revenant

Daha önce The Man in The Wilderness filminde de anlatılan Hugh Glass’ın gerçek yaşam mücadelesini konu alan The Revenant, 12 dalda Oscar adaylığına rağmen Leonardo DiCaprio’ya getirdiği Oscar ödülüyle adından söz ettirdi. Alejandro G. Iñárritu’nun enfes dokunuşlarıyla ve Emmanuel Lubezki’nin görüntü yönetimiyle zenginleşen film, zaten üç Oscar’ını da bu dallarda kazandı.

Lord of The Flies

William Golding’in aynı adlı romanından uyarlanan film, uçakları okyanusun ortasına düşen bir grup çocuğun ıssız adada yaşadıklarını konu alıyor. Hiç beklenmedik gelişmelerle seyircisini ters köşeye yatıran, insan doğasının vahşi yaşama ne kadar uygun olduğu ve ehlileştirilmediği takdirde neler yapabildiğini hayretler içerisinde izleten film, görüntü yönetimiyle de etkileyici sekanslar sunuyor.

The Edge

Anthony Hopkins ve Alec Baldwin’i başrollerinde gördüğümüz The Edge, zengin bir işadamı ile arkadaşının, geçirdikleri kaza sonucunda ayılarla dolu bir bölgede yaşadıklarını anlatıyor. Film, sürekli artan gerilim duygusu, aksiyonu ve Hopkins’in kusursuz oyunculuğuyla seyircisini sürüklemeyi başarıyor.

Alive

Film, 1972 yılında maç için Şili’ye giden Uruguay rugby takımını taşıyan uçağın, And dağlarında düşmesi sonucu hayatta kalanların verdikleri 72 günlük gerçek yaşam mücadelesinden yola çıkıyor. Dondurucu soğukla baş başa kalan yolcular, sadece doğal felaketlerle değil, açlıkla ilgili de zor bir sınav veriyorlar. Hayatta kalma savaşının, “insan kalma” savaşına dönüştüğü film, görülmeye değer…

Cast Away

Robert Zemeckis’in yönetmenliğinde çekilen ve Tom Hanks’in tek kişilik şovuyla Oscar’a aday olduğu Cast Away, bir FedEx çalışanının Güney Pasifik’te yaşanan bir uçak kazası neticesinde ıssız adada geçirdiği yılları ele alıyor. İşkolik bir adamın yaşadığı değişimleri gözler önüne seren film, seyirlik arayanlar için ideal.