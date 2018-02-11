Bütün dünyadaki Suriyelilere hitap edecek

Suriyelilere yönelik bir TV kurma fikri nereden geldi ve adı ne olacak?



Önce adını söyleyeyim, Suriye TV olacak, burada milyonlarca Suriyeli yaşıyor. Suriye’deki halk ayaklanmalarından sonra Suriyelilere hitap eden ilk TV diyebiliriz. Profesyonel ve işi bilenler tarafından kurulan bir televizyon. 2011’den sonra yerel birkaç TV kuruldu Suriye’ye yönelik ama bunlar kısa ömürlü oldu, kapandılar. Kurduğumuz Suriye TV, İstanbul’dan yayın yapacak ama Şam’dan yayın yapar gibi olacak. Sadece Türkiye’deki Suriyeliler değil, Suriye’deki ve Dünyadaki bütün Suriyelilere hitap edecek bir televizyon. Burada bizimle profesyonel ve bilinen Suriye’li medyacılar, Suriye’de ünlü sanatçılar, aktivistlerimiz, sosyal medyada etkin gençlerimiz de var

Televizyonun konsepti nasıl?

Suriye TV genel bir kanal olacak, yüzde 60’ı haber ve haber programlarından oluşacak. Yüzde 40’ı da kültürel aktiviteler, talk şovlar ve bir çok programlarımız olacak.

Ne kadar izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyorsunuz

Suriye halkı böyle bir televizyona aç. Çünkü var olan medyanın hepsi rejime bağlı yalan haberler yayan kanallar. Halk bu kanallara güvenmiyor. Muhaliflerin kurduğu kanallar da küçük ölçekli etkinliği, izlenilirliği olmayan kanallar. Biz burada Suriye halkının geneline hitap etmeyi hedeflediğimiz için, Türkiye’de ve bütün dünyada 1 numara olma hedefimiz var. Arap dünyasının bilinen medyacıları, profesyonel insanlar olacak. Biz de 1 numaralı kanal olacağımızı düşünüyoruz. Biz şu an sosyal medyadan TV için yayınlar yapıyoruz, bazı videolar yayınlıyoruz. Çok ciddi izleyiciye ulaştı, büyük bir kitle bizi bekliyor. Türkiye’de, Avrupa’da çok ciddi izleyenler oldu Ürdün’de Lübnan’da ciddi bir kitle bizi bekliyor.

Hangi çizgide yayınlar yapacaksınız? Ne zaman yayın hayatına başlayacaksınız?

Test yayınlarımız devam ediyor. 3 Mart 2018’de yayın hayatına başlayacağız. 24 saat yayında olacağız. Canlı yayınlarımız ve yeni programlarımız belli saatlerde olacak. Bizim yayın çizgimiz, rejim karşıtıyız, dini aşırılığa, bölünmüşlüğe, bölmeye çalışanlara karşıyız. Etnik ve dini söylemlere karşıyız. Dış müdahalelere de karşıyız. Bir gruba, partiye de bağlı değiliz. Herhangi bir şeyi de temsil etmiyoruz. Suriye’yi seven herkesle beraber çalışıyoruz. Suriye halkıyla beraberiz ve bağımsız bir demokratik bir Suriye istiyoruz. Ülkemizin medeni, özgür ve müstakil olmasını istiyoruz. Huzurlu bir ülke istiyoruz. Biz halkın ilk sokağa çıktığındaki söylemini dile getiriyoruz. Özgürlük, demokrasi, adalet, hürriyet, onur ve sosyal adalet. Halk ayaklanmasından birkaç gün sonra, devletlerin müdahalesi oldu ve işler karıştı, biz hala oradaki halkın taleplerini dile getiriyoruz. Halk neden sokağa çıktı. Orada adalet, özgürlük yoktu ve onurları ayaklar altındaydı. Biz bunu profesyonelce yapacağız. Asla karşıtlık üzerinden değil. Rejim taraftarları bizi sevmeyebilir, fakat bizim doğru söylediğimizi tasdik etmeleri gerekiyor. Biz çünkü hakikati savunacağız ve onlarla doğruyu konuşacağız.

Televizyon yayıncılığı çok zor ve masraflı bir sektör. Finansı nasıl karşılayacaksınız?

200 çalışanımız var. Tamamına yakını Suriyeli, Türkiye’de ve diğer dış ofislerimizde 200 kişi var. Suriyeliler çok dil bilirler ve çoğu gazetecidir. Bu kişiler bu davanın sahipleri. Kendi davalarınıza sahip çıkın diyoruz. Çünkü kendilerini ifade edebilecek bir medya organı bulamadılar bugüne kadar. Onlara bu fırsatı verebileceğiz. Peki nereden geliyor parası; Başta Suriyeli ve Arap işadamları destek veriyor. Büyük bir müesseseyiz, Fadaad medyanın bir parçasıyız. Arab-ı Cedid günlük gazetesini çıkarıyor. Grubun El Arabi diye Londra’dan yayın yapan televizyonu var. Bütçemiz büyük değil. El Cezire, Sky News ile kıyaslarsanız bütçemiz onlara göre çok düşük. Suriyeli halkı olarak büyük bir özlem duyuyoruz. Bu projenin yayına girmesi için çaba sarf ediyoruz. Bugün Suriye halkı kaybetmiş olabilir, çünkü Dünya Suriye halkını yalnızlığa terk etti. O zaman şimdi Suriye halkına düşen görev, bir medya projesini devreye sokmak ve kendi sesini özgürce duyurabilmektir. Çünkü bizim Suriye televizyonunun şiarı da sloganı da şu olacak. Ebediyete dek özgürlük.

GELENEKSEL TV İLE SOSYAL MEDYAYI BİRLEŞTİRECEĞİZ

TV dışı ileticim araçları kullanılacak mı?

Geleneksel TV ile sosyal medyayı birleştireceğiz. Çok güçlü sosyal medya çalışmalarımız var. Bütün sosyal medya araçlarını güçlü bir şekilde kullanacağız. dergi ve gazete düşünmüyoruz.

Suriye’nin şu andaki durumunu bir gazeteci olarak değerlendirir misiniz?

Suriye halkının bugün başka bir çıkış yolu kalmadı. Eninde sonunda o özgürlükleri tekrar elde edecekler ve birlikte yaşamayı da öğrenecekler. Vatandaşlık çerçevesinde kendi özgür hür düşüncelerini ortaya koymaları gerekiyor. Suriye’de bunu yapacaklar. Son 7-8 yıl bize bunu gösterdi, birlikte yaşamaktan başka hiçbir yolumuz kalmadı. Ne Rusya, ne İran, rejime bu kadar uzun desteğini sürdürebilir. Hiçbir taraf da diğer tarafı yenemeyecek burada. Adil, siyasi bir çözüme acil bir ihtiyaç var. Suriyelilerin buna ihtiyacı var, seçime gidecekler kendi geleceklerini onların tayin etmesi gerekiyor bu anlamda.