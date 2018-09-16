Beyazperdede göçmen dramı…

Dirty Pretty Things



Stephen Frears’ın İngiltere’de göçmenlere bakışı, bir Türk üzerinden anlattığı filminde, Audrey Tautou Şenay isimli bir Türk kadınını canlandırıyor.

Carla’s Song

İşçi sınıfı sorunlarına dair çektiği filmlerle tanınan Ken Loach’un, Glasgow’a sürgüne gönderilen genç bir Nikaragualının yaşadıklarını anlattığı filmi, yönetmenin en iyi filmi olmasa da ilgiyi hak ediyor.

The Immigrant

Charlie Chaplin’in, 25 dakikalık bu kısa, sessiz filmi, Amerika’ya gelen göçmenlerin durumu ve çaresizliği üzerine etkileyici bir yapım…

Otobüs

Tunç Okan’ın, tartışmalara sebep olan ve uzun süre yasaklı kalan ilk uzun metraj filmi Otobüs, İsveç’e kaçak işçi olarak götürülen bir otobüs dolusu köylünün başlarına gelen trajik olayları ele alırken, dönemin bir panoramasını da sunuyor.

Sacco and Venzetti

Cinayet ve gasp suçundan, 20. yy’ın başlarında Amerika’da idam edilen iki İtalyan göçmenin hikâyesini ele alan film, o dönemde Amerika’da yükselişe geçen göçmen karşıtlığını odağına alan en önemli örneklerden biri…

Eternity and a Day

Usta yönetmen Theo Angelopoulos’un klasikleşen filmi, ölümcül bir hastalığa yakalanan bir adamın, Arnavutluk’tan göç eden küçük bir çocukla karşılaşmasını hikayeleştiriyor.

Pelle the Conqueror

Bille August’un, Danimarkalı yazar Martin Andersen Nexø’nun aynı adlı eserinden beyazperdeye uyarladığı ve İsveçli iki göçmenin Danimarka’ya göçünü anlattığı filmi, En İyi Yabancı Dilde Film dalında Oscar sahibi…

Lilja 4-ever

Lukas Moodysson’ın, iş vaadiyle kandırılarak İsveç’e götürülen ve sonunda intihara sürüklenen Litvanyalı Danguole Rasalaite’nin gerçek hayat hikâyesini uyarladığı filmi sert anlatım diliyle de dikkat çekiyor.

Le Havre

Fransa’nın liman şehri Le Havre’da, karısıyla birlikte mütevazı bir hayat sürdüren eski bir yazarın, Afrikalı bir göçmenle tanışması sonucu değişen yaşamını anlatan film, Cannes’dan ödülle dönmeyi başaran bir hikâyeye sahip…

Welcome

17 yaşında Iraklı bir gencin, önce Fransa’ya, oradan da İngiltere’ye geçmeye çalışmasını anlatan Welcome, dramatik finaliyle türün öne çıkan filmlerinden oldu.