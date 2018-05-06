Alwali Dergisi yeni bir köprü olacak

Öncelikle bize Alwali’nin yayın politikasından biraz bahseder misiniz?



Alwali dergisi olarak Türk ve Arap ilişkilerinde yeni bir pencere açmak, yeni bir platform olmak istiyoruz. Sloganımız ‘Türkiye’den Ortadoğu’ya açılan pencere. Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerini Arap coğrafyasına anlatırken aynı zamanda bölgenin güzelliklerini de tüm okuyucularla paylaşıyoruz. Türkiye’de ve bölgede farklı sektörlerden yatırımcıları bir araya getirecek organizasyonlar düzenleyerek yeni bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz. Arap yatırımcıların Türkiye’de hangi desteklerden faydalanabileceğini, hangi alanlarda yatırım yapabileceğine dair kılavuzluk edeceğiz. Aynı zamanda Türk yatırımcıları da bölge hakkında bilgilendireceğiz. Asıl hedefimiz ise karşılıklı olarak yatırımcıları bir araya getirmek, yeni işbirliklerine ön ayak olmak.

Derginin periyodu ve içeriği hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Dergimiz iki ayda bir yayınlanacak. Hem Türkiye’deki hem de bölgedeki gezi destinasyonlarını, kültür değerlerini, alışverişten modaya, doğa ve sağlık turizminden kültür-sanata kadar her kesime hitap edecek konuları işleyeceğiz.

Derginiz sadece basılı olarak mı yayınlanacak?

Tüm dünya dijitale dönüyor. Alanında ilk olma özelliği taşıyan Alwali sadece basılı mecrada değil internet sitesi, tablet ve telefon uygulamalarıyla insan gözünün görebileceği tüm ekranlarda Arapça ve Türkçe olarak yer alacak. Hatta yakın bir zamanda İngilizce olarak da yayınlanması noktasında planlarımız var. Ayrıca tüm sosyal medya mecralarında da sürekli güncellenen bir içerikle okurlarımızın karşısında olacağız.

Derginin yayın mutfağından bize bahseder misiniz?

Derginin mutfağında alanında uzman kalemlerin bulunduğu 30 kişilik bir ekip yer alıyor. Ayrıca güçlü bir editöryal kreatif tasarım ekibimiz var. Dergimiz Arapça olduğu için bölgenin dinamiklerini çok iyi bilen yayın danışmanlarımız ve çevirmen ekibimiz var. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Teşekkürler