Yolların ve teknolojinin voltajını yükseltecek

SÜMER DEMİRCİLER

Bir otomobilden fazlası olarak tanıtılan ve büyük beğeni toplayan Türkiye’nin Otomobili, aynı zamanda ülkemizin bu alanda yeni bir ekosistem oluşturmasına da öncülük edecek. Şu anda elektrikli araçların yaygınlaşamamasının önündeki en büyük engel olan dolum istasyonlarının sayısı Türkiye’nin otomobiliyle birlikte büyük bir ivme kazanacak.

İSTASYON 35 KAT ARTACAK

Uluslararası Enerji Ajansı Verilerine göre, 2018’de bir önceki yıla göre 2 milyon artışla sayısı 5,1 milyona ulaşan global elektrikli araç pazarı ülkemizde de benzer şekilde büyüyecek. Türkiye’de şu anda bireysel ve açık alanlarda bulunan elektrikli araç dolum istasyon sayısının yaklaşık 2 bin adet olduğu tahmin ediliyor. 2022 yılına kadar Türkiye’deki elektrikli araç sayısının 56 kat artarak 140 bine, şarj istasyonu sayısının ise 35 kat artışla 14 bine ulaşacağı öngörülüyor.

5G İLETİŞİMİ HIZLANDIRACAK

Türkiye’nin otomobili tasarımın ilk aşamasından itibaren akılı araç olarak planlandı. Seviye 3 ve ötesi otonom yani sürücüsüz olarak kullanılabilecek otomobil, sınıfındaki en gelişmiş sistemlerden birine sahip olacak. 5G teknoloji sayesinde Türkiye’nin Otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Yüksek teknolojiye öncülük etmesi dışında Türkiye’nin Otomobili, daha önce kendi alanlarında ülkemizde çalışma fırsatı bulamayan önemli isimleri de ülkeye geri çekiyor. Şu anda 114 çalışanı bulunan şirketin üretim başlamasıyla birlikte personel sayısının 4 bine ulaşması bekleniyor. Proje için Türkiye’ye gelenler arasında Tesla ve Faraday Future’dan transfer edilen Can Baran aracın güç sistemi için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca yerli helikopter projesinde önemli rol oynayan Metin Sancar’ın da otomobilin iç mekanında büyük katkısı bulunuyor.

BiRÇOK SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRECEK

Türkiye’nin Otomobili’nin, beraberinde bir mobilite ekosisteminin oluşmasına da olanak sağlayacağını vurgulayan TOGG Ceo’su M. Gürcan Karakaş, “Müşteri beklentileri değişiyor, cep telefonlarının akıllı telefonlara dönüşümünde yaşananlar otomobil dünyasında yineleniyor. Otomobil akıllı bir cihaza, yeni bir yaşam alanına dönüşüyor. Bu trendi gözeterek geliştirdiğimiz otomobilimiz bir teknoloji platformu olarak birçok sektörde yeni girişimlerin uygulama alanı olacak ve dünyaya açılmalarının önünü açacak” dedi.

KABLOSUZ ŞARJ DA OLACAK

Günümüzde öncelikle akılı telefonlarda kullanılmaya başlanan kablosuz şarj teknolojisi, otomotiv sektöründe de büyük bir dönüşüm yaratacak. Çok sayıda üretici bu alanda yeni çözümler üretmek için önemli çalışmalar yürütüyor. Resmi bir açıklama olmasa da TOGG mühendisleri aracın kablosuz şarj sistemi için çalışıyor. Satışın başladığı 2022’den itibaren Türkiye’nin Otomobili’nde kablosuz şarj bulunması planlanıyor.

SINIFININ EN İYİ TEKNİK DEĞERLERİ

- 0-100 km/s hızlanma 200 beygirlik elektrik motoruyla 7.6 sn n 400 beygirlik motorla 4.8 sn.

- Batarya kapasitesine göre 300 ve 500 km’ye ulaşan menzil.

- 4x4 çekiş.

- Yüzde 30 yükseltilen gövde burulma direnci.

- 7 adet hava yastığı.

- Önde bağımsız MacPherson arkada tam bağımsız süspansiyon sistemi.

- 30 dk’da hızlı şarj.

- 2.890 mm ile sınıfının en uzun aks mesafesi.

- 1.680 mm yükseklik.

-W 8 yıl batarya garantisi.

DÜNYADA iLK KULLANILIYOR

Otomotiv sektöründe yepyeni bir teknoloji olan ve sıradan bir sanal gösterge panelini, ileri göz takip sistemleriyle üç boyutlu görüntüleme sistemleriyle birleştiren “Holografik Asistan” dünyada ilk kez yerli otomobilde görev yapıyor. Savaş uçaklarında da kullanılan sistem çok daha geliştirilip seri üretime aktarılacak.



HANGİ SEKTÖRLERi TETiKLEYECEK?

- Şarj istasyonları kurulumu ve ekipmanları, kablosuz şarj altyapıları

- Akıllı telefon aplikasyonları,

- İletişim yazılımları

- Ağ bağlantı teknolojileri

- Akıllı ev projeleri,

- Batarya teknolojileri

- LED ekran uygulamaları

- Sesli kumanda sistemleri

- Grafik ve animasyon uygulamaları

- Akılı tekstil üretimleri

- Yüz tanıma sistemleri.

30’DAN FAZLA TEDARiKÇi ÇALIŞIYOR

Yerli otomobil için Bosch’tan Farplas’a, Autoliv’den Mobis’e kadar yerli ve çok uluslu 30’dan fazla tedarikçi yeni teknolojiler geliştiriyor. TOGG tarafından henüz ayrıntılara paylaşılmasa da, geliştirilen bu teknolojiler arasında otomotivde çok sayıda ilklere şahit olacağız. Otomobilin iç mekanındaki geniş dokunmatik ekranlarsa Vestel imzasını taşıyor.