Yılın son fuarında teknoloji şovu

SÜMER DEMİRCİLER

Yılın son virajına girerken düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı, her yıl olduğu gibi Alman ve Japon markaların gövde gösterisine dönüştü. Fuarda, önümüzdeki dönemde seri üretimine başlanacak elektrikli konseptler kadar, süper hızlı modeller de dikkat çekti. Fuara katılan Alman markalardan Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. Space Vizzion’u sergiledi.Bir spor otomobilin aerodinamik tasarımı ile bir SUV’un geniş iç hacim özelliklerini birleştiren ID. SPACE VIZZION, tamamıyla yeni bir otomobil kategorisi oluşturuyor.

590 KM MENZiLi VAR

Volkswagen’in MEB (Modüler Elektrikli Araç Platformu) platformu üzerine inşa edilen ID. SPACE VIZZION, 82 kWh’lık pil kapasitesiyle 590 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 4MOTION özelliğiyle de tercih edilebilen model, 340 beygirlik motor gücü sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

MUSTANG’DE TÜRK İMZASI

Ford’un efsanevi sporcusu Mustang, fuara yüzde 100 elektrikli halde gelerek bir sürpriz yaptı. 333 beygirlik motorlu Mustang Mach-E’nin menzili 500 km’ye kadar çıkabiliyor. Türk tasarımcı Murat Güler imzalı otomobilin önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa’da 50 bin euro altında fiyatla satılması planlanıyor.

ŞARJ EDİLEBİLEN HİBRİT

Toyota, Los Angeles Otomobil Fuarı’yla birlikte RAV4 tarihinde yeni bir sayfa açtı. Segmentine adını veren RAV4’ün şarj edilebilen hibrit versiyonu RAV4 Plug-in Hybrid’in örtüsü fuarda kalktı. Aracın, elektrikli ve 2.5 lt benzinli motoru 306 beygir güç üretiyor, 60 km menzile elektrik motoruyla ulaşabiliyor.

BMW 2 SERİSİ SÜKSE YAPTI

BMW, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede önemli satış rakamlarına ulaşması beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé, BMW M2 CS ve BMW M8 Gran Coupé dünyaya Los Angeles’tan tanıtırken, MINI de ilk global elektrikli modeli MINI Electric’i Amerikan pazarıyla ilk kez buluşturuyor. Ayrıca BMW X5 M, BMW X5 M Competition, BMW X6 M ve BMW X6 M Competition modelleri de ilk kez fuarda otomobil tutkunlarının karşısına çıktı.

GELECEĞİN SUV YORUMU

HyundaI, fuarda tanıttığı Vision T Concept ile özellikle gelecekteki SUV modellerin tasarımı hakkında ipucu veriyor. Vision T Concept, hem modern hem de sportif çizgileri bir arada barındırarak markaya bambaşka bir kişilik kazandırıyor. Özellikle arkaya doğru uzanan coupe formuyla SUV modellerine daha estetik bir hava katan marka daha akıcı ve daha hareketli bir dinamizm sunuyor.