Yerliler ucuzladı, lüks oto zamlandı

Otomotiv ayın son gününe değişen vergi oranlarıyla girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip otomobil ithalatının azaltılması için, motor silindir hacmi aralıkları ve ÖTV matrahları esas alınarak düzenleme yapıldı. Ayrıca hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları eşgüdümlü bir şekilde düzenlendi.

MATRAH VE DİLİM ARTTI



Yüzde 45’lik ÖTV diliminde motor hacmi 1600 cc altında olup vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırıldı. Kur zamlarıyla bu vergi dilimine giren neredeyse hiç otomobil kalmamıştı. ÖTV matrahı 85 bin lirayı aşıp, 130 bin lirayı aşmayanlarda ÖTV oranı yüz de 50 olarak sabit kaldı. Bu dilimde ÖTV matrahı daha önce 70 bin-120 bin lira arasında uygulanıyordu. Motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarıldı. Yüzde 60’lık vergi dilimine ağırlıklı olarak C sınıfında yer alan ithal modeller giriyor.

EN YÜKSEK YÜZDE 220



Motor silindir hacmi 1600 cc-2000 cc arasında olan ve ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 100’den yüzde 130’a çıkarıldı. Bu baremde 170 bin lirayı aşanlar için de yüzde 110’dan yüzde 150’ye yükseltildi. 2000 cc’yi aşan ve matrahı 170 bin liranın üzerinde olan otolarda ÖTV oranı yüzde 160’tan yüzde 220’ye yükseltildi.

YERLİ MODELLERE YARADI



Yapılana değişiklik sonrasında, motor hacimleri 1.6 lt ve altında kalan ve vergisiz matrahları en alt dilime giren yerli modellerin büyük kısmının fiyatı ucuzladı. Türkiye’nin en çok satan modelleri arasında ilk sıralarda yer alan Fiat Eega’nın baz motor ve donanım seviyesindeki fiyatı yaklaşık 4 bin 300 düşerek 133.300 TL’ye indi. Aynı şekilde daha yüksek fiyat etiketine sahip Renault Megane Sedan liste fiyatı yüzde 10 düşüşle, 14.750 TL indi.

FİYATI GELMEDEN 1.8 MİLYON TL ARTTI

Dünyanın en güçlü seri üretim üstü açık otomobili Ferrari 812 GTS’nin Türkiye’ye yıl sonunda geleceği açıklamıştı. Toplam 5 adet kota ayrılan süper sporcu, 800 beygirlik V12 motora sahip. ÖTV artışından önce 7.8 milyon TL olarak hesaplanan fiyatı 1.8 milyon TL artışla 10 milyon TL’ye yaklaştı.

RENAULT MEGANE 14 BİN 750 TL İNDİ



ALT DİLİMDEKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİRKEN, İTHAL MODELLERE ULAŞMAK ZORLAŞTI



Toyota - Ali Haydar Bozkurt: “2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Ancak yeni teknolojiler daha çok desteklenmeli.”

OYDER - Murat Şahsuvaroğlu: “Fiyat artışları sektörümüzü kısa ve orta vadede daraltacaktır. İkinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz.”

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD): “Olumlu etkilenen model sayısı çok kısıtlı. iç pazarın büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına etkisi olumsuz olacak. Ayrıca yatırımları zorlaştıracak.”

HyundaI- Murat Berkel: “ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu. Araçların yarısından çoğu olumsuz etkilenip, satışları düşecektir.”

Honda - Bülent Kılıçer: “Yerli üretim yapan birçok model bu durumdan olumlu etkilenecek. D segmentinden C ve diğer düşük segmentlere doğru talep kayması kaçınılmaz olurken, fiyatlar zamanla oturacak.”