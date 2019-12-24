Yerli otomobilin göbek adı: Aynasız

Türkiye’nin ilk yerli otomobili 27 Aralık’ta yüzünü gösterecek. İlk prototip, İtalya’da Ferrari, Lamborghini, Volvo, Cadillac, Peugeot, Suzuki gibi dünyaca ünlü markaların konsept tasarımlarını yapan ünlü Pininfarina’nın tasarımıyla üretildi. Gebze’ye getirilen prototip, burada donanımları monte edilerek otomobile dönüştürüldü.

FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKENLER

Otomobille ilgili bazı bilgiler ortaya çıksa da bilinmeyenleri daha fazla. Ancak çok önemli bir nokta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın paylaştığı fotoğrafta dikkati çekti. Bakan Varank’ın paylaştığı fotoğrafta görülen üstü örtülü iki araç, tasarım özellikleri hakkında bazı bilgiler verdi. Yerli otomobil, otomotivcilerin ‘kaslı’ dediği türden, iri yapılı, çizgileri sert bir tasarıma sahip. Otomobilin karakterini belirleyen ön ızgara, yine otomotivcilerin tabiriyle ‘agresif’; yani sert ve güçlü tasarımı tamamlıyor.Ancak fotoğraflarda kılıfın ‘ayna’ bölümlerinin sarkık olduğu, otomobil ve teknoloji meraklılarının dikkatinden kaçmadı.

AYNA YERİNE KAMERA MI?

Sosyal medyada başlayan ‘ya aynalar kapalı durumdayken tam olarak içeri gömülüyor ya da otomobilde yan aynalar yok’ yorumları, uzmanları tarafından araştırıldı. Görüntüler, Pininfarina şirketinin K350 model tasarımına işaret ediyor. Yan aynaların olmadığı tasarımda, aynaların yerindeki iki küçük çıkıntıda bulunan kameralar, aracın içinde sağ ve sol tarafa yerleştirilmiş iki ekrana görüntü aktarıyor. Sürücülerin alışkanlıklarına uygun olması için, ekranlar ön camın iki yanında bulunuyor. Teknoloji sitelerinde, Mercedes ve Audi’nin de bazı yeni tasarımlarında yan aynalar yerine kameralar yerleştirildiği bilgisine yer veriliyor. Türkiye’nin ilk elektrikli ve yerli otomobilinde yan aynalar yerine yan kameralar ve ekranlar olup olmadığı, cuma günü Gebze’deki fabrikada kurulan sahnenin altında bekleyen otomobilin üstündeki örtünün kaldırılmasıyla netleşecek.

‘IŞIK’ GÖRÜNDÜ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Twitter sayfasından yerli otonun farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşıldı. Twitter’dan her gün saat 14.30’da fotoğrafa yeni eklemeler yapılacak.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ TEST EDİLİYOR

BİLİNENLER

• Yüzde 100 elektrikli olacak.

• İki model olacak; arazi ve sedan modeli.

• Akıllı teknolojilerle donatılacak; cep telefonumuzla, bilgisayarımızla, evdeki akıllı sistemlerle, hatta buzdolabıyla bile iletişim kurabilecek.

• Otonom sistemlere de sahip olacak; yani bazı işlemleri kendi kendine yapabilecek.

• Gelecekte sürücüsüz otomobile kadar geliştirilebilecek.

• Bugün sadece lüks otomobillerde bulunan birçok özellik, yerli otomobilde ‘standart’ donanımda bulunacak.

BİLİNMEYENLER

• Tasarımı neye benzeyecek?

• Elektrik pili tek dolumda hangi hızda kaç kilometre gidecek?

• Elektrikli aracın bataryası kaç dakikada şarj edilebilecek?

• Pil kaç kez şarj edilebilecek, yani ömrü ne kadar olacak?

• Hangi akıllı sürüş, iletişim ve otonom sistemlerle donatılacak?

• Sedan ve SUV dışında daha küçük modelleri de üretilecek mi?

• Yerli otomobilde hangi modelin fiyatı kaç TL olacak?

ERDOĞAN, OSMANGAZİ’DEN GEÇECEK

Yerli otomobil, ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki Bilişim Vadisi’nde, cuma günü törenle tanıtılacak. Başkan Erdoğan’ın, otomobili kullanarak, Osmangazi Köprüsü’nden geçeceği öğrenildi.

TAKSİCİLER 17 BİN ARAÇ İSTİYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Yerli otomobili görmeye gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz” dedi. ÖTV teşvikinin devamını isteyen Aksu, “Sektör olarak çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi” ifadelerini kullandı.