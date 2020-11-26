Yerli otomobilin fabrikası Avrupa'nın en temizi oluyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin online toplantısına katılan Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, büyük bir hızla devam eden proje hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş, “Türkiye’de binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 19.6 ile yüzde 66.3 arasında değişiyor. TOGG’da ise üretime yüzde 51 yerlilik ile başlayıp, takip eden üç yılda tedarik sanayini dönüştürerek yüzde 68 yerli içerik oranı hedefliyoruz” dedi.

9 START-UP GÖREVDE



“Tedarikçi seçimlerini tamamladık. Toplam 101 tedarikçinin yüzde 75’i yerli ve bunun da çoğunluğu TAYSAD üyesi kuruluşlardan oluşuyor” diyen Karakaş, “Şimdiye dek 200 start-up inceledik ve 9’u ile çalışmaya başladık” dedi.

Karakaş “Tesislerimizi inşa ederken, deprem bölgesinde olduğumuz için, şu ana kadar iki tane 50 katlık gökdelene yetecek kadar çimento kullanılarak 17 bin 500 adet zemin kolonu üretildi. Zemin altına inşa edilen bu kolonların sayısı 41 bin adete ulaşacak. Aynı zamanda düşük karbon ayak izine sahip ve uçucu organik bileşenler (VOC) salımı açısından Avrupa’nın en temiz tesisini kuruyoruz” diye konuştu.

GÖREVE HAZIRIZ



İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan “TOGG, yerli otomobil üretmekten daha fazlasıdır. İSO olarak yerli teknoloji üretimini destekleme noktasında TOGG için üzerimize düşen göreve hazırız” dedi.