Yerli otomobilin de kalbi fuarda atıyor

Kapılarını bugün açan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020, aynı zamanda otomobil tutkunlarını da kendine çekiyor. MÜSİAD ile TÜYAP’ın işbirliğiyle kapılarını açan fuarın katılımcıları arasında Türkiye’nin otomobili Girişim Grubu (TOGG), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli otomobili Günsel, yerli ve milli motor üreticimiz Tümosan da bulunuyor.

TEKNOLOJİ GÖSTERİSİ



Fuarda 2022 yılında bantlardan çıkarılıp satışa sunulacak yüzde 100 elektrikli SUV’da kullanılacak yeni teknolojileri sergileyen TOGG, araç hakkında teknik bilgilendirmeler de yapıyor. Kullanılacak batarya, bağlantı özellikleri ve yeni teknolojileri MÜSİAD fuarında sergileyen şirket, mühendislik birikimini de fuara yansıtıyor.

TÜMOSAN DA KATILDI



Fuarın başka bir katılımcı firması Tümosan, yüzde 100 yerli sermayeli bir Türk markası olarak fuardaki yerini alıyor. Yerli olarak geliştirilen yeni nesil dizel motor olmak üzere firma fuarda, marin motorları, traktör ve aktarma organlarındaki yeniliklerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Diğer taraftan fiziki olarak gelen binlerce iş adamı ve sanayiciyi sosyal mesafe kuralları gereği ağırlamaya hazırlanan fuarın katılımcıları, TÜYAP’ın sağladığı teknolojik altyapı sayesinde fuar ziyaretçileriyle yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra da dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecek. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebileceği fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Fuardaki yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.

2022 SON ÇEYREKTE BANTTAN İNECEK



Fuarda TOGG’un kullandığı teknoloji, batarya ve motor sistemleri dışında inşaatı süren tesisle ilgili de ziyaretçiler bilgi alabilecek. Bursa Gemlik’teki tesiste ilk araçlar 2022 son çeyrekte banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar tamamı doğuştan elektrikli beş farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

KKTC’NİN YERLİSİ ‘GÜNSEL’ DE GELDİ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli otomobili Günsel de ziyaretçilerle buluşmak için fuara gelen yeniliklerden. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle ürettiği, Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat’ta KKTC’de yapılmıştı. MÜSİAD Expo 2020, Günsel’in tanıtım sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik unvanını da kazandı.

SERİ ÜRETİM 2021 SONUNDA



Yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel’in ilk modeli B9’un ilk prototipleri KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Seri üretimi 2021’in son çeyreğinde başlayacak olan Günsel’in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacak. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen Günsel B9, 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi.