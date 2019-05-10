Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1225
  • 6,8877
  • 253.223
  • 88.827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Otomobil
    3. >
  3. Yeni Skoda Superb'in ilk görseli ortaya çıktı

Yeni Skoda Superb'in ilk görseli ortaya çıktı

Yeni Skoda Superb'in ilk görseli ortaya çıktı

Skoda, amiral gemisi modeli Superb’in yenilenmiş versiyonunun ilk çizimlerini paylaştı.

Mayıs ayı içerisinde, IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın bir parçası olarak prömiyeri gerçekleştirilecek Superb, keskin hatlara sahip ön farları, kendine özgü sis farları ve ön panjuruyla dikkat çekiyor.             

Aynı zamanda yeni Superb’in arkasında marka logosu yerine artık “ŠKODA” yazısı yer alacak. Geçmişi 1930’lara dayanan tarihi model, markanın tasarım, teknoloji ve fonksiyonellik açısından en son yeniliklerini taşıyacak. Yenilenmiş amiral gemisi Superb, daha üst segment araçlarda görülebilecek sayısız özellik ve geniş kabiniyle kullanıcılarına yine sıra dışı bir deneyim sunacak.

2017 yılında üçüncü jenerasyonu tanıtılan Superb, bu nesliyle 1 milyondan daha fazla satış adedine ulaştı. Latince sıra dışı, mükemmel ve olağanüstü anlamlarınd gelen “superbus” kelimesinden esinlenerek oluşturulan Superb, her jenerasyonunda sınıfının çıtasını daha yukarıya çıkarmaya devam ediyor. Yenilenen Superb ise, bu iddiayı daha da ileriye taşıyacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda Ekşisu Mesire Alanı´ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna ilgi

Ramazanda Ekşi Suya Yoğun İlgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi'nden fotoğraflar

Game of Thrones’a yeni ejderhalar mı katılacak?