Yeni nesil Renault Clio teknoloji yüklü geliyor

Sümer Demirciler

İlk kez yollara çıktığı 1990’dan itibaren toplam 15 milyon adet satışla en çok satılan Fransız otomobili unvanını taşıyan Renault Clio, tümüyle yenilendi. Beşinci nesil Clio, daha önceki versiyonda olduğu gibi Bursa fabrikasından dünya pazarlarında gönderilecek. Yeni model, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesiyle bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümüyle 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor. Yeni Clio Türkiye’de Ekim 2019’da satışa sunulacak.

AKILLI KABİNİ VAR

Yeni Clio’da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst sınıfa ait teknolojiler göze çarpıyor. “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.

GÜVENLİĞİ ONAYLI

Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio’da 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.

5 BENZiN 2 DiZEL MOTOR

Yeni Clio’nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Otomobilde beş benzinli ve iki dizel dışında 2020'de hibrit de sunulacak

Sınıf liderliğini pekiştirecek

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Yeni Clio, Renault markasınınn, tüm ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin miladı olan bir önceki neslinin DNA’sını taşırken, kaliteli iç mekanındaki teknolojik devrim ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor" açıklaması yaptı.

EKİMDE BAYİLERDE

Çağdaş, "Yeni Clio’yu ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. Yeni Clio, Avrupa’da ve Türkiye’de B sınıfındaki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir” dedi.

EKRAN BÜYÜKLÜĞÜ REKORU

Tasarım olarak radikal değişikliklerden özellikle kaçınılan yeni Clio’nun Portekiz Lizbon’da gerçekleştirilen test sürüşlerinde ilk kez direksiyonuna geçme imkanını yakaladık. Karakteristik çizgiler korunurken, tüm parçaları yenilenen otomobil dengeli ve keyifli bir sürüş sunuyor. Sürücü odaklı kokpit, 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile sınıfının en büyüğü unvanına da sahip.