Yeni 2008 ile SUV'da liderliğini koruyacak

SÜMER DEMİRCİLER

Özelikle SUV modelleriyle ülkemizde de önemli bir atağa geçen Peugeot, başarılı giriş seviyesindeki SUV modeli 2008’i yeniledi. Markanın diğer SUV’larında kullandığı tasarım dilini yansıtan yeni model, geniş ızgarası ve tasarım detaylarıyla çok şık bir araca dönüşmüş. Markanın yeni CMP platformu üzerine geliştirilen 2008, 4.30 metre uzunluğu, 2.60 metre dingil mesafesi ve 434 litre bagaj hacmiyle sınıfındaki en büyük araçlardan. Arka koltukların yatırılmasıyla 1467 lt’yi yükselen bagaj hacmi son derece iddialı.

Çok sayıda konfor ve güvenlik donanımına sahip yeni model, iç mekanında da yenilikler barındırıyor. Yeni Peugeot 208’de tanıtılan Peugeot i-Cockpit® 3D, sınıfında bir ilk. Kokpitin ortasında, sürücü odaklı yerleştirilen geniş bilgi ekranının büyüklüğü donanım seviyesine göre 10 inç’e kadar çıkabiliyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR

Yeni 2008’de 3 silindirli, 1.2 lt hacimli benzinli motorun 130 ve 155 beygirlik iki ayrı versiyonu kullanılıyor. Dizel motor seçeneklerini 4 silindirli, 1.5 lt hacimli 100 ve 130 beygirlik BlueHDI motorlar oluşturuyor. Tüm motor seçeneklerinde EAT8 tam otomatik şanzıman alınabiliyor. Yeni modelde benzinli ve dizel dışında yüzde 100 elektrikli bir versiyon da bulunacak. İlk yüzde 100 elektrikli Peugeot SUV olan e-2008’de 100 kW (136 beygir) gücünde elektrikli motor kullanılıyor. Ancak elektrikli versiyonun 2021’den önce ithalatı gündemde değil.

TOPLAM PAZAR 600 BiNi GEÇER

Yılı kapatırken stokları erittiklerini ve yeni araç bulamadıklarının altını çizen Anaç, “Bulabilsek daha çok araç satardık. Peugeot olarak yılı 28.500 adet satışla 5. sırada kapatacağız. 2020 hedefimiz 2008’in de katkısıyla 40 bin adedin üstü. Toplam pazarın 600 bin adedi geçeceğini planlıyoruz, Türkiye genelinde üç markalı bayiliğe geçiyoruz. En büyük bayimiz İstanbul’da Mepa oluyor” diye konuştu.

ŞUBAT AYINDA BAYiLERDE

Yeni 2008’in şubat ayı başından itibaren Türkiye’de pazara sunmayı planladıklarını açıklayan Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Öncelikle 1.2 lt benzinli ve dizel motorlar gelecek. Elektrikli versiyon altyapıya bağlı olarak 2021 sonrası gündeme gelebilir” açıklaması yaptı. 2019’u SUV’da 14 bin adetlik toplam satışla lider olarak kapatacaklarını vurgulayan Anaç, “2020’de yeni 2008 ile birlikte SUV satışımız 20 bini geçer. SUV’da yakaladığımz liderliği bırakmayız” açıklaması yaptı.