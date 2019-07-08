Yan sanayi yerli oto için kolları sıvadı

Sümer Demirciler

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili için yan sanayi firmaları çalışmalarını hızlandırıyor. Bünyesinde 400’ten fazla otomotiv yan sanayi firmasını barındıran Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) ile bir araya geldi.

TÜRKİYE’Yİ TANITIYOR

Özellikle son iki buçuk yıldır yurt dışı algı çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Çalışmalarımız çerçevesince özellikle Almanya’ya ağırlık verdik. Almanya, otomotiv sektöründe de en büyük ticaret ortağımız. Onlara kendimizi, Türkiye’yi, Türk otomotiv sektörünü anlattık” dedi.

ALMANYA HEDEF ÜLKE

Almanya otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 150’den fazla yöneticinin katılımıyla bir anket çalışması yaptıklarını anlatan Kanca, “Çalışmamızda, Türkiye ile çalışan Alman otomotivcilerin algısının son derece iyi olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışma neticesinde kritik bir nokta da dikkat çekti. Türkiye ile ilgili olumsuz algıya sahip olanların; Türkiye’de yatırımı olmayan, Türkiye ile çalışmayan firmalar ve yöneticiler olduğunu gördük. Biz de Türkiye’de yatırımları olmayanlara yönelik çalışmalar yürütmeye, bu çalışmaları da özellikle Almanya’da yapmaya karar verdik” açıklaması yaptı.

50 MiLYAR TL GETİRİSİ VAR

Karakaş, “Önümüzdeki haftalarda açıklayacağımız imalat yerleşkesinde startupları bir araya toplayacağız. Projemizin 15 senede ülkemize getirisi 50 milyar TL gayrisafi yurtiçi hasıla, 7 milyar TL olumlu cari açık etkisi ve 20 bin de istihdam olacaktır" diye konuştu.

İMZALAR ATILDI

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, “Türkiye’nin otomobili için TAYSAD üyesi 62 şirket ile de görüşmelere başladık. Anlaşma imzaladığımız şirketler de var” açıklaması yaptı. 48 aylık bir program oluşturduklarını anlatan Karakaş, “Aralık ayında ön gösterimini yapacağımız araç, elektrikli bir SUV olacak. Sonrasında 4-5 adet farklı araç olacak. Araçta olması gereken 950 özelliği belirledik. 2022’de aracımız seri üretime hazır olacak. İki sene sonra ise ihracat yapar hale gelmeyi hedefliyoruz” dedi.