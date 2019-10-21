Volvo yepyeni bir sayfa açtı

SÜMER DEMİRCİLER

Geleceği elektrikli modellerde gördüğünü açıklayan Volvo, dizel motorları bırakacağını daha önce duyurmuştu. Marka şimde de yüzde 100 elektrikli ilk modeli XC40 Recharge’ı tanıtarak yeni yol haritasını tüketicilere gösterdi.

Sadece şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili olmakla kalmayan XC40 Recharge, aynı zamanda Google’ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli olmasıyla da markası için gerçek bir dönüm noktası niteliğini taşıyor.

HER YIL YENİ BİR MODEL

Volvo Cars 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Geri kalanlarsa hibrit modellerden oluşacak. Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl tamamen elektrikli bir otomobil pazara sunacak. Recharge tamamen elektrikli ve plug-in hibrit güç ve aktarma sistemlerine sahip tüm şarj edilebilir Volvo modelleri için kullanılan genel isim olacak.

KAPASiTE 3 KAT ARTIYOR

Recharge otomobillerine olan talepteki muhtemel büyümeyi karşılamak için şirket elektrikli otomobillere yönelik üretim kapasitesini üç katına çıkartmayı planlıyor. Ayrıca her modelin elektrikli versiyonu sunulacak.

400 KM MENZiL

Volvo’nun yeni elektriklisi XC40 Recharge, 408 beygirlik gücüyle ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle son derece performanslı bir SUV olarak tanıtılıyor. Tek bir şarjla 400 km’nin üzerinde menzile ulaşan otomobilin hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın yüzde 80’i sadece 40 dakika içinde şarj edilebiliyor.

2021’DE TÜRKİYE’DE SATIŞTA

Yüzde 100 elektrikli ilk Volvo’nun Avrupa’daki satışının önümüzdeki yıl başından itibaren başlaması planlanıyor. Model ülkemize 2021’den itibaren sunulacak. Ayrıca markanın hibrit modelleri de Avrupa’yla benzer tarihlerde gelecek.