Uzun Yol Motosikleti Honda GL 1800 Goldwing Yenilendi!

Yıllardır motosiklet dünyasının özellikle uzun yol için güvenle tercih ettiği bir model olan Honda GL 1800 Goldwing yenilendi. 2018 model Honda GL 1800 Goldwing bir uzun yol motosikleti klasiği olduğunu kanıtlıyor. Bu yeni versiyonda marka, önce gereksiz yüklerin hepsini elemiş. Ağırlıklar atılınca da ortaya daha atılgan bir motosiklet çıkmış. Gereksiz yüklerin atılması yakıt tasarrufu için de önemli bir optimizasyon olmuş. Yani 2018 Honda GL 1800 Goldwing alanlar daha tasarruflu ve daha atak bir motosiklete sahip olacak.

126 HP güçteki motosikletin toplam ağırlığı ise 365kg.

Honda GL 1800 Goldwing Daha Konforlu Olmuş

Motosikletin sürücü odaklı konfor detayları da arttılmış görünüyor. TFT kokpit de bunun kanıtı. Koltuk ısıtıcıları kullanılmış olması ise gerçekten ayrıcalık hissi yaratıyor.

Vites değiştirmeyi sevmeyenler için Goldwing DCT otomatik şanzıman seçeneği de var. Asistan sistemler ve ayarlı amortisörler gibi pek çok kalemi de sunan aracın bu yenilenmiş haliyle motosiklet dünyasında çok sevileceği düşünülüyor.

Honda GL 1800 Goldwing Fiyatı Nasıl?

Honda GL 1800 Goldwing 2018 fiyatı Almanya’da 24 bin 900 Euro şeklinde açıklanmıştı.

(arabam.com)