Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı

SÜMER DEMİRCİLER



Üretime ara verilen fabrikalar, kapanan bayiler, evlere kapanan tüketicilere rağmen otomotivde işler planlandığı gibi devam ediyor. Dünyayı saran pandeminin bitip, hayatın normal akışına döneceği günler için yapılan hazırlıklar da sürüyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi’ne yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı. Böylelikle, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait olan araçların iç ve dış tasarımlarının üçüncü şirketler tarafından kopyalanmasını önlemek amaçlı önemli bir adım atılmış oldu.

BEŞ YIL GEÇERLİ



Başvurular daha önce yapılıp, karar için askı süresinin dolması bekleniyordu. Verilen karar sonrasında beş yıl süreyle geçerli olacak tescil haklarıyla birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait olan araçların tasarımlarının tamamen ya da kısmen kopyalanması da engellenmiş oluyor.

ASYA VE ABD SIRADA



Avrupa’nın ardından TOGG’un askı sürecindeki Asya ve Amerika’daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Türkiye’nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı. Tasarım süreci kapsamında Türkiye’den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, TOGG’un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı. TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı verdi.

PININFARINA İLE ÇALIŞILDI



Dört aşamalı olarak kurgulanan tasarım evi yarışması toplamda 6 ay sürdükten sonra, TOGG, dünyanın en iyilerinden Pininfarina tasarım evini iş ortağı olarak belirlemiş ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçilmişti. Türk tüketicilerinin beklentileri doğrultusunda TOGG Tasarım ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak çalışmaları sonucunda sadece Türkiye’de değil; dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.

FABRİKA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Gemlik’te kurulacak fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına daha önce başladığını açıklamıştı. Mayıs ayında atılması planlanan temel çalışmalarında şu anda bir erteleme olup olmadığı açıklanmadı. Ancak, temel atma gecikse bile, 12 ay sürmesi planlanan inşaatın, daha da hızlanıp önemli bir gecikme yasanması beklenmiyor. Fabrikada ön üretim araçların 2022’den itibaren bantlardan çıkması, 22 milyar TL’lik yatırımla yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor. Fabrikada 10 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ



Yüksek işçilik ve malzeme kalitesiyle dikkat çeken iç mekan, Türk tüketicilerin beklentileri de dikkate alınarak tasarlandı.