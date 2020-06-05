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  3. Türkiye'nin Otomobili için sevindiren haber: Fabrikanın temeli kısa sürede atılacak
05 Haziran 2020 Cuma 17:23 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Otomobili için sevindiren haber: Fabrikanın temeli kısa sürede atılacak

Türkiye'nin Otomobili için sevindiren haber: Fabrikanın temeli kısa sürede atılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek fabrika için uygun bir takvime göre, kısa bir süre sonra temel atılacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank '(Türkiye'nin Otomobili) Temel atma, uygun bir takvime göre, kısa bir süre sonra gerçekleşecek' dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) dün üretim faaliyetlerini yürüteceği Gemlik fabrikası için Yatırım Teşvik Belgesi alındığını duyurmuştu.TOGG, Gemlik fabrikası için 2 Haziran'da ÇED Olumlu Raporu almıştı.

Şirketin üretim tesisi faaliyete geçtiğinde yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak. 4 bin kişinin çalışacağı fabrikadaki bantlardan, yüzde yüz elektrikli 5 farklı model inecek.

(AA)

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