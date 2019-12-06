Türkiye'de üretildi, dünya ticaretinin ödüllü yıldızı oldu

Akşam.com.tr / Hasan Aytekin

Türkiye’nin otomobili için sayılı günler kalmışken, Türkiye’de üretilen modellere önemli ödüller gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de üretilen Ford Transit Custom Hybrid’e 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülü verildi. Yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olması, düşük emisyon bölgelerine giriş izni sunması ile jüriden övgüler alan modelle alakalı sorularımızı ve markanın 2020 beklentilerini Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e yönelttik. İşte cevaplar…

Ödül alan (Transit Custom PHEV) araç bu yıl Türkiye’de kaç adet üretildi?

Üretimi ülkemizde Kocaeli’de gerçekleştirilen ve ödül alan Transit Custom PHEV aracımız, henüz çok kısa bir süre önce seri üretime başladı, şu aşamada yıllık üretim rakamları maalesef mevcut değil.

Bu yıl Avrupa satışlarında yıl sonu satış artışının ne kadar olması bekleniyor?

2011 yılından bu yana otomotiv sektörünün ihracat lideri Ford Otosan olarak, 2015’ten bu yana 4 kez üst üste ülkemizin ihracat şampiyonu olma başarısını gösterdik. 2019 sonunda da Ford’un Avrupa’daki büyüme odaklı stratejisinin ihracatımız açısından önemli bir ivme sağlayacağına ve satışlarımızı artıracağını öngörmekteyiz. Geçtiğimiz yıl toplam ihracat adetlerimiz 329.000 adet civarında gerçekleşti, 2019 sonunda bu oranın bir miktar daha artarak, 335.000– 345.000 adet seviyelerinde gerçekleşmesini öngörmekteyiz.

Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikalarında kaç adet araç üretiliyor? Kaç ülkeye gidiyor? Kaç çalışan var?

Türkiye'nin ticari gücü Ford Otosan olarak, Ford'un Transit, Custom ve Courier modellerinin üretimini gerçekleştirdiğimiz, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli fabrikalarımız, Gölcük 330.000, Yeniköy 110.000 adet olmak üzere toplam 440.000 adetlik üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Ford Otosan olarak, Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda ürettiğimiz Transit ailesi araçlarımız ile de Ford’u Avrupa’da ticari araç pazarında liderliğe taşımaya devam ediyoruz. Ford 2018’de Avrupa’da son 25 yılın en yüksek ticari araç satış adedine ulaştı.

Bu yılın ilk 9 aylık süresinde Ford, Avrupa ticari araç pazarında liderliğini sürdürerek ticari araçlarda yüzde 14 pazar payına ulaştı. Ford Otosan olarak, bugün Ford’un Avrupa’da sattığı tüm ticari araçların yüzde 71'ini ve Transit modellerinin yüzde 84'ünü Türkiye'de üretiyoruz. Ürünlerimize artan talebi karşılamak amacıyla 2017 yılında başlattığımız 52.000.000 dolarlık kapasite artırımı yatırımı sonucunda eylül 2018 itibarıyla kapasitemizi 415.000 adetten 455.000 adede çıkardık.

Ford Otosan olarak 2018’de 5,7 milyar ABD doları ihracat ile Türkiye ve sektör ihracat liderliğimizi devam ettirdik. 5 kıtada 94 ülkeye araç ve parça ihracatı yaptığımız 2018 yılında, ihracat adetlerimiz yüzde 11 artışla 328.892 adet ile rekor seviyede gerçekleşti. Ford Otosan olarak bu rakamla Türkiye’nin toplam ticari araç ihracatının yüzde 74'ünü tek başımıza gerçekleştirmekteyiz.

Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul’daki tüm yerleşkelerimizde yaklaşık 11 çalışanımızla Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri konumundayız.

2020 Türkiye pazarı hakkında beklentileri nelerdir?

Öncelikle, son dönemde kredi faizlerinde gerçekleşen düşüşü sektörümüz açısından çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Ekim sonuçları itibariyla pazarda bir miktar hareketlilik yarattığını söyleyebiliriz. Ancak, üretim ve satışlarda daha fazla artış için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, 2020’de toplam otomotiv pazarının 600.000 civarında olmasını öngörüyoruz.

Diğer yandan hurda indirim teşviki aralık ayında bitiyor. Bunun devam etmesinin de pazardaki hareketliliği sürdüreceğine inanıyoruz. 2020'de pazarın büyüme trendine girmesi için mevcut teşviklerin bir miktar daha uzaması ve kredi faizlerindeki düşüşün sürmesi ve bankaların kredi verme oranlarının artması gerekiyor. Sektörümüzde süreklilik ve sürdürülebilirliği sağlayacak yapısal düzenlemeler ve uzun vadeli planlar ile umuyoruz ki yeniden 1 milyonluk pazarlara ulaştığımız eski günlere döneceğimiz bir sürece girebiliriz.

Ford’un yeni elektrikli modelleri Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Elektrikli modellerimizin ülkemize geleceği tarihler henüz planlama aşamasında, netleştiğinde gerekli bilgilendirmeleri yapacağız.