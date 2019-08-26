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'Türkiye deneyimi olmasaydı bulunduğum yerde olmazdım'

'Türkiye deneyimi olmasaydı bulunduğum yerde olmazdım'

Türkiye’den Mercedes’in otomobilden sorumlu başkanlığına giden Britta Seeger, “Türklerin iş yapış şekli, sorun çözme yeteneğinden çok şey öğrendim. Türkiye olmasaydı bu pozisyona gelemezdim“ dedi.

SÜMER DEMİRCİLER

Mercedes-Benz Türk’ün ilk kadın CEO’su Britta Seeger, ülkemizdeki görevinin ardından kariyerinde önemli bir sıçrama yaparak Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı ve Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Alman markanın dün dünyadaki binek otomobil satışlarından sorumlu olan Seeger, geçtiğimiz hafta Türk gazetecilerle bir araya geldi. “ Türkiye deneyimi olmasaydı şu anda bulunduğum yerde olamazdım“ açıklaması yapan Seeger, Türkiye’de 14 ay çalıştım ama bu 3 yılık deneyime eşdeğerdi. Almanya’ya giderken Türklerin iş yapış şekli, hislerine güvenmeleri, olmayanı oldurmak gibi yetenekleri ve hangi sorun çıkarsa çıksın çözme yeteneklerini yanımda götürdüm. Benim için çok önemli bir kazanımdı. Sonuç olarak Türkiye mesleki gelişimim açısından çok önemli bir role sahip” açıklaması yaptı. 

7 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN 

Daimler AG tarafında Türkiye’nin yerinin önemini vurgulayan Seeger, “50 yılı aşkın süredir Türkiye’de üretim tesislerine yatırımlarımızı artırıyor. Türkiye’de bugün 7 bini aşkın çalışanımız ve 4.500’ü aşkın bayi ağı çalışanımız ile biz büyük bir aileyiz. Türkiye’deki organizasyonumuza ilave sorumluluklar veriyoruz. Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE ve IT ağıyla Almanya’daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok önemli bir yere sahip” dedi. 

10 MiLYAR EURO YATIRIM 

Geleceğin elektrikli modellerde olduğuna inançlarının tam olduğunu vurgulayan Seeger, ”Elektrikli araçların çağı yaklaşıyor. 2022’ye kadar ektrikli araç filomuz için 10 milyar euro, dünya çapındaki batarya üretimi içinse 1 milyar eurodan fazla yatırım yapacağız. Çok yakında 3 farklı kıtada toplamda 6 fabrikada elektrikli araçlar üretmeye başlayacağız” açıklaması yaptı.

A SERİSİ SEDAN İDDİALI 

Mercedes’in A Serisi’nde ilk kez sedan model üretim haziran ayında ülkemiz pazarında da satışa sunulduğunu vurgulayan Seeger,“ A-Serisi Sedan Türkiye’nin otomobili olacak. Satışlarımızın yüzde 10’unu oluşturmasını bekliyoruz” diye konuştu.

SINIF LiDERi MARKA 

“Türkiye’de geçen yıl 14.445 adetlik satışla premium segmentteki 2016 yılından beri taşıdığımız liderliğimizi koruduk” açıklaması yapan Seeger, “Küçülmenin uzun vadeli olmayacağını düşünüyorum” dedi. 

REKABETE HAZIRIZ 

Türkiye’nin 2022’de satışa sunulması planlanan yüzde 100 elektrikli SUV’u gibi yeni yapılanmaların başarı şansının olup olmadağı sorulan Seeger, “ Her segmentte illa ki bir alternatif olacaktır ve müşteriler de tercihini yapacaktır“ diye konuştu. 

 

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