Tüketicinin SUV askı katlanarak büyüyor

Sümer DEMİRCİLER

Dünyada ve ülkemizde otomotivde en hızlı büyüyen araç sınıfını SUV modeller oluşturuyor. Talebi gören markaların birbiri ardına SUV modeller pazara sunmasıyla hem ürün çeşitliliği hem de yollarda dolaşan araç sayısı artıyor. Türkiye gibi tam bir sedan otomobil cenneti olan pazarlarda dahi SUV modellere olan talep katlanarak büyüyor.

10 YILDA % 168 ARTTI

Yılara göre bakıldığında SUV modellerin payı her geçen gün yükseliyor. Ülkemizde 2010’da SUV araçlar toplam pazardan sadece yüzde 8.2 pay alırken, 10 yılda bu oran yüzde 168 kat yükselerek yüzde 22.3’ü geçti. Bu yılın ilk 9 ayında sedan gövde tipli otomobiller toplam pazardan yüzde 51,2 pay, (117.104 adet) aldı. Sedan otomobilleri 22,6 pay ve 51.775 adet satış ile H/B modeller takip etti. SUV modeller yüzde 22,3 pay ve 50.903 adet satışla HB modelleri yakalamak üzere. Ülkemiz pazarında, büyük çoğunluğu sedan ve HB olan filo araçları hariç tutulduğunda SUV’ların payı çok daha yükseklere çıkıyor.

SEÇENEK ÇOK FAZLA

Tüketicilerin SUV’ları talep etmesindeki en büyük nedenlerin başında yerden yüksek yapıları sayesinde sağladıkları görüş açıları geliyor. Trafikte daha rahat ve güvenli hissettiren yeni nesil SUV’ların öne çıkan başka bir özelliğiyse kompakt tasarımları sayesinde şehir kullanımına uygun yapıları. Artık neredeyse her marka, sedan ve HB modelinin bir SUV versiyonunu da üretiyor. Modern ve tutumlu motorlar sayesinde araçların tüketimleri de uygun seviyelerde gerçekleşince talep artıyor.

TÜRK MALI SUV 2022’DE YOLDA

SUV sınıfında artan tüketici beklentilerinin bir başka göstergesiyse bu yılın sonunda yürür prototipi ilk kez tanıtılacak Türkiye’nin otomobili olacak. Yüzde 100 elektrikli ve SUV karoserli olacağı açıklanan araç, 2022’den itibaren yollara çıkacak. Yerden yüksek yapısı ve tasarım özelikleriyle aracın ilgiyle karşılanması planlanıyor.

EN PAHALISI 6.5 MİLYON TL’YE YENİ GELDİ

Lüks İngiliz markası Rolls-Royce bile yükselen bu akıma kayıtsız kalamayıp tarihinin ilk SUV modelini üretti. Adını şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmastan alan Cullinan, geçtiğimiz hafta ülkemizde satılmaya başlandı. Araçta 6.75 lt, çift turbolu, 563 beygirlik V12 motor kullanılıyor. 4x4 sistemine de sahip otomobilin fiyatı da özelikleri gibi yüksek: 1 milyon euro (yaklaşık 6.5 milyon TL). Ülkemizdeki en pahalı SUV unvanı da kazanan aracın tanıtımında konuşan Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, “’Bazı ülkelerdeki zengin insan sayısının 10 ila 15 yıl içinde ikiye katlanacak. Türkiye de bu pazarlardan biri. Bu nedenle bizim için son derece önemli ve şimdikinden daha da önemli olacak” dedi.