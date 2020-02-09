Tüketicinin gözü SUV'larda

Sümer DEMİRCİLER

Avrupa’da olduğu gibi Türk tüketiciler de yerden yüksek olmak isteyince pazarda SUV modellerin payı sürekli artıyor. Düşük vergi dilimine giren tutumlu motorları, modern tasarımları ve rahat kulanım özelikleriyle birlikte SUV’lar pazarın yıllardır hakimi olan sedan modellerden daha fazla pay kapıyor. Bundan 10 yıl önce toplam pazardan sadece yüzde 8.2 pay alabilen SUV modeller 10 yıl içinde paylarını yüzde 200’den fazla yükseltip yüzde 25 seviyesini aştı.

2020’DE YENİ REKOR KIRDI

Geçtiğimiz yıl yüzde 25.4 ile rekor pazar payına ulaşan SUV’lar 2020 ilk ayında yeni bir rekor kırıp yüzde 31.7 pazar payına ulaştı. 2020 Ocak ayında satılan 22 bin sıfır kilometre aracın 6 bin 863 adedi SUV modellerden oluştu. Ocakta SUV’un payı yüzde 31.17’ye çıkarken en çok satan model açık ara farkla Dacia Duster oldu. Pazarda tercih edilen gövde tipinde SUV, sedandan sonra ( yüzde 48.2) ikinci sıradaki yerini korurken HB modellerin payı yüzde 16 olarak gerçekleşti)

VERGİ AVANTAJLI MOTORLAR

Ülkemiz pazarında SUV pazarındaki artışın en önemli nedenleri arasında düşük vergi dilimine giren tutumlu motor seçeneklerinin fazlalığı dikkat çekiyor. Türkiye’de satılan farklı sınıflardaki SUV’lar arasında 1.6 lt ve daha altındaki motor hacmine sahip modellerin payı yüzde 95’lere kadar yükseliyor. 2 litre ve üzeri motorlar sadece lüks SUV sınıfında müşteri buluyor.

4x2 VE OTOMATİK GÖZDE

Düşük motor hacmi dışında en fazla talep gören SUV modellerin bir başka özelliğiyse otomatik şanzımana sahip olmaları. B ve C SUV modellerde otomatik şanzımanın payı yüzde 98’lere ulaşırken, D SUV’da manuel şanzımanlı araçlar pazara dahi sunulmuyor. Ayrıca satılan SUV’lar arasında 4X4 çekiş sistemine sahip olanların payı da özelikle B ve C SUV’da yüzde 10 seviyelerinde kalıyor.

105 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Pazarda her bütçeye uygun SUV bulmak mümkün. Türkiye’nin en ulaşılabilir 4×4’ü olan Fiat Panda Cross 4×4, 105 bin 900 TL fiyatla satılırken, en yüksek fiyatlı SUV unvanını 2.8 milyon TL ile Range Rover Autobiography 2.0 lt 404 BG Plug-in Hybrid elinde bulunduruyor. 2.5 milyon liralık fiyatıyla Mercedes G AMG 63 en üst fiyat ligindeki diğer bir SUV olarak dikkat çekiyor.

LÜKS MODELLER YOLDA

Land Rover’ın Premium kompakt SUV’u Range Rover Evoque 701 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini alıyor. Araçta 2.0 lt 150 ve 180 beygirlik benzinli, dizel motor seçenekleri sunuluyor.

PAZAR LİDERİ DUSTER

Dacia Duster 934 adetlik satışla ocakta SUV pazarının lideri oldu. Hyundai Tucson 646 adetle ikinci, Nissan Qashqai 601 adetle üçüncü olurken VW T-Roc 539 adetle listenin dördüncüsü oldu.