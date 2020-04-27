Toyota'nın yeni silahı rekabete katılıyor

SÜMER DEMİRCİLER

Pandemi yüzünden dünyanın eve kapandığı, bantların durup araçların yollara çıkmadığı şu günlerde, markaların yeni model çalışmaları devam ediyor. Tüm üreticiler yıl ortasından itibaren talebin kademeli olarak yükseleceğini ve tüketicilerin erteledikleri alımları yapacağını planlıyor. Global ölçekte otomobil kullanıcılarının en güzde modellerinden küçük SUV’lara olan talebin daha da yükselmesi bekleniyor.

TOYOTA REKABETE KATILDI

B sınıfı küçük SUV pazarındaki büyük rekabete katılan en yeni markaysa Japon üretici Toyota oldu. Geçtiğimiz ay düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılması planlanan yeni model, fuarın iptal edilmesiyle birlikte online olarak tanıtıldı. Markanın bu sınıftaki boşluğunu dolduracak olan Yaris Cross iddialı tasarım özellikleriyle de öne çıkıyor.

YARİS’TEN DAHA BÜYÜK

Ön tasarımında elmas tasarımından etkilenilen otomobil, Toyota’nın Japonya ve Avrupa’daki tasarım ekipleri tarafından tüketici beklentileri göz önüne alınarak geliştirilmiş. Yeni Toyota Yaris Cross, Yaris’in ve GR Yaris’in üzerine yükseldiği GA-B platformunu kullanıyor. Ancak 4180 mm uzunluğuyla standart Yaris’ten 24 cm daha büyük. Ayrıca 1560 mm olan yükseklik ve 1765 mm genişlik de yeni modeli kompakt rakiplere yaklaştırıyor.

Avrupa için tasarlanan ve geliştirilen tamamen yeni Yaris Cross, Yaris ile birlikte 2021’den itibaren Fransa’daki Toyota tesisinde üretilecek. Ülkemize de 2021’den itibaren gelmesi planlanan modelden Toyota’nın beklentileri yüksek. Japon üretici dünya çapında yılda 150 bin adet Yaris Cross satıp, bu sınıfta yüzde 8 gibi iddialı bir pazar payı elde etmeyi planlıyor.

BOŞLUĞU DOLDURACAK

Yeni model Toyota’nın ürün gamında RAV4 ve Adapazarı fabrikasında üretilen C-HR modellerinin arasındaki boşluğu dolduracak. Yaris Cross, Renault Captur, Opel Mokka, Honda HR-V, Peugeot 2008, VW T-Roc, Hyundai Kona, Citroen C3 Aircross, gibi güçlü modellerle rekabet edecek.

HİBRİT VE 4X4 VAR

Toyota, yeni Yaris Cross modeli her ikisi de tamamen yeni, 116 beygir gücünde 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motor seçenekleriyle sunulacak. Toyota’nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan Yaris Cross’un kendi kendini şarj eden hibrit sistemi iddialı yakıt tüketim değerleri sağlıyor. Otomobilde dert tekerlekten çekiş ve otomatik şanzıman seçenekleri de alınabilecek.