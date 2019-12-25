TOGG'den yeni mesaj: Doğum yeri İstanbul

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu cuma çıkacağı müjdelenen Türkiye'nin otomobilinde yeni bir detay daha ortaya çıktı. Son mesajda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından “İlham sensin” paylaşımı yapılırken #DoğumYeriİstanbul etiketi ve ön ızgara yerinde kullanılan “lale motifi” dikkat çekti

YERLİ ELEŞTİRİSİNE CEVAP OLDU

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) dün paylaştığı fotoğraf ile "aynaları yok" eleştirilerine cevap verirken, bugün paylaştığı "Doğum yeri İstanbul" etiketiyle markanın yerli olmadığı imalarına cevap vermiş oldu. Paylaşımında "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin…" diyen TOGG, tasarım detayında ön ızgara kısmına eklenen lale motiflerini aydınlattığı bir fotoğraf paylaştı. 27 Aralık’ta yapılacak lansman öncesinde TOGG resmi twitter hesabından otomobile ilişkin her gün 14.30’da yeni bir detay paylaşıyor.

CUMHURBAŞKAN TEST EDECEK

Prototipi hazırlanan otomobil, cuma günü Gebze'de Bilişim Vadisi’nde tanıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, Osmangazi Köprüsü’nden geçmesi bekleniyor. Son elde edilen bilgilere göre yürür halde iki SUV modelin yanında, otomobilin sedan versiyonunu da tanıtımda gösterilmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanaması beklenen detaylar arasında fabrika yeri de önemli yer tutacak.