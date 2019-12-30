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TOGG sordu: Sizin favoriniz hangisi?

TOGG sordu: Sizin favoriniz hangisi"

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu sosyal medya hesabından bugün önemli bir soru soruldu. "Sizin favoriniz hangisi" diyen TOGG, seçeneklerde 'SUV' ve 'Sedan' cevaplarına yer verdi.

27 Aralık'ta tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili karşımıza iki farklı modeli ile çıkmıştı. SUV ve Sedan modelindeki yerli otomobiller halk tarafından ilgiyle karşılandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfası bu ilgiyi ölçmek için bugün bir anket başlattı.

"Sizin favoriniz hangisi?" sorusunun sorulduğu ankette kullanıcılar "SUV" ve "Sedan" modelleri için oy kullanıyor. 

Anket sonuçları yarın belli olacak.


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