TOGG, markalaşma hedefini açıkladı: Türkiye'nin küresel mobilite markası olacağız

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Bir otomobilden daha fazlasını yapacağız" mesajının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile markalaşma sürecinin detayları ve marka isminin belirlenmesinde öne çıkan kriterlere yer verildi.

TOGG'dan yapılan açıklamada, gelecek vizyonu olarak “Türkiye'nin küresel mobilite markası” olma hedefi dikkat çekti.

BEKLENTİLER ARAŞTIRILIYOR

Paylaşılan videoda beklentilerin ve pazarın araştırıldığına dikkat çekilirken, marka özünün tanımlanması sonrasında marka adının belirleneceğini ifade ediyor. İlgi çekici, kültürel ve global dile uygun, tescil edilebilir ve olumlu tüketici algısını destekleyecek şekilde bir isim belirleme peşinde olduğunu açıklayan TOGG, bunun 2020 ortasında gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL MOBİLİTE MARKASI

TOGG'un videosunda asıl dikkat çeken kısım, vizyon mesajı oldu. Özgün, güçlü, özgüvenli, dönüşen, dönüştüren, samimi ve yenilikçi bir marka olma yolunda ilerleme mesajı veren TOGG, hedefini “Türkiye'nin Küresel Mobilite Markası” olarak özetlemiş oldu.