TOGG kolları sıvadı: Gemlik fabrikası 12 ayda kurulacak

Sümer DEMİRCİLER

Anadolu Isuzu, 30’dan fazla ülkede yer alan distribütörlerini İstanbul’da toplayıp yeni hedeflerini paylaştı. Toplantıda konuşan Anadolu Grubu CEO’su Tuncay Özilhan, 2020’nin toparlanma ve istikrar yılı olacağını vurgulayıp, “Türkiye artık inşaatla değil, üretimle büyümeli. Bu yıl için koyulan yüzde 5’lik büyüme hedefi oldukça iddialı. Yüzde 3-3.5 büyümeyi yakalamamız bile toparlanma ve istikrarı hızlandırır. 2020 daha iyi bir yıl olacak, ihracat ve turizmde önemli artışlar bekliyoruz” açıklaması yaptı.

40 BİN YERİNE 8 BİN PARÇA

Aynı zamanda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Özilhan, “Tesla Çin ve Almanya’da 12 ayda fabrika kurdu, benzer bir planlama yapılıyor mu? sorusunu, “Türkiye’nin otomobili için geliştirilen yeni teknolojiler ve AR-Ge çalışmaları birçok sektörün önünü açacak. Otomobilde 40 bin olan parça sayısı elektriklide 8 bine düşüyor. Gemlik’te temel atıldıktan sonra 12-18 ay içinde üretime başlanabilir” diye yanıtladı.

METROBÜS TEST EDİLİYOR

Türkiye’de 2 milyondan fazla 10 yaş üstü ağır ticari araç olduğunu vurgulayan Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Ticariye özel hurda indirimiyle hem çevre hem de ekonomiye büyük zarar veren bu araçlar azaltılabilir” dedi. Koçak, “Almanya’ya bu yıl, ABD’ye de 5 yıl içinde gireceğiz. Metrobüs için 18 metre araç ürettik, dizelini yaptık, İsrail’e sevk ettik. CNG’sini yapıyoruz. Seri üretim taleplerine bakıyoruz. Hem dizel hem CNG’li versiyonu 1-2 sene içinde hazır olacak” diye konuştu.

İHRACAT 60 ÜLKEYİ GEÇECEK

Ticari araç satışlarında 2015’ten bu yana iç pazar kaybının yüzde 75’e düştüğünü vurgulayan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Küresel bir otobüs üreticisi ve satıcısı olma yolunda ilerliyoruz. 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023’te hedefimiz bunu 60’ın üzerine çıkarmak. Avrupa’nın ihracatta payı yüzde 70. 2020’de 150 milyon doları, 2023’te 240 milyon doları aşacağız. En büyük avantajımız 150 kişiye ulaşan Ar-Ge departmanımız. 2020’de 1.2 milyar TL hedeflediğimiz cironun yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayıracağız” dedi.

BARCELONA YOLCUSU

Bu yıl “Sınırsız Akıllı Teknoloji” temalı, 24-27 Şubat’taki Barcelona MWC Fuarı’nda Türkiye’nin Otomobili de Turkcell standında ilk kez uluslararası areneda boy gösterecek.