TOGG için marka uyanıkları sıraya girdi

Sümer DEMİRCİLER

Ülkenin vizyon projelerinden biri olarak ilk tanıtımı 27 Aralık 2019’da yapılan Türkiye’nin Otomobili, büyük ses ve heyecanı da beraberinde getirdi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) tarafından üretilecek otomobil, yazılı ve görsel medyada geniş yer buldu. Ayrıca sosyal medyada da defalarca ana gündem maddesi olan yerli otomobil, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. TOGG’un tanıtımın hemen öncesinde devreye aldığı twitter hesabı daha bir ay geçmeden 360 binden fazla takipçiye ulaştı. TOGG bu kadar popüler olunca, şirket isminin olumlu rüzgarından yararlanmak isteyen uyanıklar marka tesciline koştu.

40’TAN FAZLA BAŞVURU

TOGG şu anda 2022 yılı sonunda satışa sunacağı otomobilin marka ve patent çalışmalarını yürütüyor. Çok sayıda ürün ve marka için başvurular yapılıyor. Resmi başvurular dışında Türkiye’nin otomobili tanıtıldıktan sonra, çiçekçiden tekstile, servisten elektroniğe TOGG için marka başvurusu yağıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesinde, TOGG adıyla marka kaydı bekleyen 40’tan fazla başvuru bulunuyor. Başvuruların neredeyse tümünün, tanıtımın yapıldığı 27 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılmış olması da dikkat çekiyor.

FARKLI SEKTÖRLER VAR

Marka ve patent kanununa göre, bir markayı başka sektörlerde kullanıp tescil ettirmek mümkün. Yapılan başvurular incelendiğinde TOGG’nun popülerliğinden yararlanmak isteyen veya ileride hak talep etmek için tescil ettirmek isteyenler dikkat çekiyor. Başvurular kurumun sitesinde duyurulup, gerekli bekleme süreleri sonrasında hukuki itiraz olmazsa tescil edilebiliyor.

TOGG sosyal medyada da gündem yaratan şirket oldu. 27 Aralık 2019’daki tanıtımın hemen öncesinde açılan Twitter hesabı bir ayı doldurmadan 360 bin takipçiye ulaştı.

ÇİÇEKÇİ DE VAR AYAKABICI DA

Patent başvurusu yapılan dikkat çekici isimler arasında şunlar bulunuyor:

Toogplus

Toogservis Toggyedekparca

toogturkuye,

toggtamir

toggyetkiliservis

toggshos

togg made in türkiye

toggmuzik

toggmobile

Ayrıca, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, prototipi tanıtılan otomobil için ABD’den Avrupa’ya Hindistan’dan Rusya’ya kadar uluslararası alanda yürüttüğü tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) başvuruları devam ediyor. Marka dışında uluslararası alanda tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da Türkiye’nin Otomobili’nin tescili için sınai mülkiyet başvuruları yapıldı. Otomobilin marka ismi henüz belirlenmedi. Tanıtımda otomobilin isminin projenin büyüklüğüne, üstlendiği misyona, uluslararası pazarlardaki konumlanmasına uygun bir şekilde belirleneceği, çalışmaların sürdüğü ismin yıl ortası netleşeceği açıklanmıştı.

GEMLİK’TE KONUT FİYATLARI ARTIYOR

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un CEO’su Görkem Öğüt, yerli otomobil üretim tesisinin kurulacağı Gemlik’te, yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanmasıyla gayrimenkul fiyatlarını artıracağını söyledi. Öğüt, fabrikanın Gemlik’te kurulacağı haberinin bölgede şimdiden konut ve arsa fiyatlarını hareketlendirdiğini belirtti. Verilere göre, Gemlik’te ortalama konut fiyatları 193.320 TL. Endeksa.com verilerine göre Gemlik’te önümüzdeki 6 ayda konut fiyatlarının % 2.77, getirisinin yüzde 6.08 yükseleceği öngörülüyor.