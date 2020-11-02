Tofaş iç pazarda büyüyor... Sattığı araçların yüzde 95'i Bursa'dan

Temmuz ayından itibaren üretim ve satışlarda güçlü bir toparlanma olduğunu vurgulayan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Bursa fabrikamızın başarısında en büyük paylardan biri Ar-Ge’nin fabrikamızın içerisinde olması. Bugün dünyada birkaç çok lüks marka dışında hiçbir üreticinin böyle bir avantajı yok. Piyasadaki başarımızda, ürünlerimize yaptığımız hızlı modifikasyonlar ve pazara hızlı bir şekilde cevap vermemiz yatıyor” açıklaması yaptı.

EN YERLİ MARKAYIZ



Son 10 yılda, 1.2 milyar doları Egea projesine olmak üzere toplam 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarının altını çizen Eroğlu, “Yani elimizi taşın altına fazlasıyla koymuş bir şirketiz. Bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Tüm markalarımızla 90 bin adet araç satış gerçekleştirdik ve yüzde 18.2 pazar payımız var. Bu da yaklaşık olarak Türkiye’de satılan her 5 araçtan 1’sinin Fiat, Alfa Romeo ve Jeep olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin en yerli markası da biziz. Toplam satışlarımızın yüzde 95’i Bursa’daki fabrikamızda üretiliyor” dedi. “Egea, 5’inci yılında pazarın en çok satılan aracı ve başarısını sürdürüyor” diye konuşan Eroldu, “Egea’nın başarısındaki en büyük etken ilk defa Türk tüketicisini merkeze alan bir araç olmasıydı. Egea’yı Türkiye’de satışa sunduğumuz ilk yıl olan 2016’da yüzde 5’lik bir pazar payı ile başlamıştık. Her sene pazar payımızı artırarak yüzde 14,6’lara kadar geldik” açıklaması yaptı.

İSTİHDAMINI ARTIRDI



Fabrikada çalışılmayan dönemdeki üretim kayıplarını telafi etmek için çalıştıklarını belirten Eroldu, “Kapasite kullanımımızı ve hızımızı artırmaya çalışıyoruz. Bu sebeple yaklaşık yüzde 4 ilave istihdam yaptık. Aslında fabrikamız 3 vardiyaya yakın çalışıyor. 3. vardiya açılmadı fakat biz pandemi sonrasında gövde hattımızı 3 vardiyaya çıkarttık. O şekilde üretimi destekliyoruz” dedi.

ÜRETİM 260 BİN ADET



Eroldu, “Yıl sonunda ihracatı 120-140 bin adetle kapatacağız. Toplam üretimimiz 240-260 bin adet bandında olacak. İhracatta kaybettiğimizi iç piyasadaki ek başarımızla aslında telafi etmiş durumdayız. İç pazarda; eylül sonu 90 bin adet satış gerçekleştirdik. Tedarik sorunu çözülürse yıl 750-800 bin adetlik toplam satışla kapanır” açıklaması yaptı.

AİLE DAHA DA GENİŞLEDİ



FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç “Son 5 ayda baktığımızda Türkiye’de satılan her 5 araçtan biri hazirandan itibaren son 4 ayda Fiat oldu. Yenilenme operasyonu dışında Egea ailemiz, 4. gövde seçeneği olan Cross’a kavuştu. Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği CUV segmentine giriyoruz” dedi. Aytaç, “Ailenin tümünde ön ve arkada LED farlar, yeni direksiyon simidi, farklılaşan ızgara tasarımı dışında yeni direksiyon simidi bulunuyor. 10 inçlik yeni ekran, kablosuz şarj başta olmak üzere çok sayıda yeniliğimiz var” dedi.