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Tesla, Porsche ve Mercedes Hadımköy'den giyiniyor

Tesla, Porsche ve Mercedes Hadımköy'den giyiniyor

Otomotiv tekstilinde dünyanın sayılı üreticilerinden olan Hassan Tekstil, Porsche, Tesla, BMW, Mercedes gibi dünya devleri için üretim yapıyor. Yeni yatırımıyla şirket Çin pazarına da giriyor. 

Türkiye’nin açık ara yılardır ihracat şampiyonu olan otomotivde ana sanayi kadar yan sanayi firmalarımız da önemli başarı öykülerine imza atıyor. Merkezi İstanbul Hadımköy’de olan Hassan Group, özellikle otomotiv tekstili konusunda dünya devlerine üretim yapıyor. 1970’li yılarda Murat 124’e hindistancevizi liflerinden koltuk döşemesi üreten Hassan Tekstil, yeni yatırımlarla büyüyor. Şirket, Porsche, Tesla, Mercedes ve BMW başta olmak üzere dev markaların birçok modelinde kullandığı motor izolatörü, koltuk kılıfı astarı, koltuk arkası halısı, taban bagaj halızı, yan giydirmeler, tavan kumaşı ve şapkalık gibi ürünlerini  Hadımköy tesisinde üretiyor. 

ÇİN’E DE SATIŞ BAŞLIYOR 

Hizmet verdikleri en büyük sektörün otomotiv olduğunu belirten Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, “12 milyon euroluk yeni üretim hattıyla; motor izolatörleri ürünlerinde 74 milyon adet otomobile ürün üretebilecek kapasiteye ulaştık. 7 ayrı şirketimizle, bin 200’ün üzerinde çalışana sahibiz. Yeni hattımızda üreteceğimiz motor izolatörleri ile birlikte Çin’e de satış yapacağız. Ciromuzun yüzde 55’i ihracattan kaynaklanıyor” açıklaması yaptı. 

 


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