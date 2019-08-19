Tek tuşla servis maliyetleri cepte 

SÜMER DEMİRCİLER

İlk satın alma sırasında fazla dikkat edilmese de otomobillerin kullanım maliyetleri önemli bir gider kalemini oluşturuyor. Marka ve modellere göre bakım aralıkları, yedek parça fiyatları, servis, işçilik ücretleri hatta kaporta, mekanik garanti süreleri büyük farklılıklar gösteriyor. Sıfır veya kullanılmış bir araç seçimi yaparken bu bilgilere ulaşabilmek de kullanım maliyetlerini hesaplayabilmek açısından son derece önemli. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, otomobil modellerinin servis ve bakım maliyetlerini ortaya çıkaran önemli bir çalışmayı tüketicilerin kullanıma açıyor.

59 MARKA 2000 MODEL

Türkiye’de satılan 59 markaya ait, sıfır ve ikinci el 2000 farklı modeli içeren Cardata veri setinde, servis bakım maliyetlerinden garanti sürelerine kadar birçok veriye erişilebiliyor. Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Herkes satın almayı düşündüğü aracın garanti süreleri, servis bakım maliyetleri gibi birçok detayı saniyeler içerisinde görebilecek” diye konuştu.

PERİYODİK BAKIMLAR GARANTİ BİLGİLERİ VAR

Veri havuzunda servis ve bakım verileriyle birlikte, garantileri ay, yıl ve km olarak veriliyor. Marka bazında ek garanti süreleri bilgilerini de sağlayan Cardata, boya ve paslanmazlık garanti sürelerinden aracın kaç kilometrede bir servise gitmesi gerektiğine kadar birçok veriyi tek bir platformda sağlayabiliyor. Cardata’nın detaylı veri setinde ayrıca, otomobillerin periyodik servis bakım maliyetleri hakkında önceden bilgi sahibi olunabiliyor.

6.99 TL ÜCRETLE AKILLI TELEFONLARA GELECEK

Yalçın, “Altı aylık bir çalışmanın sonucunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve 2000 modeli içeren oldukça detaylı bir veri seti oluşturduk. Bu veri seti için özellikle otomobil markaları, kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, hasar ve onarım şirketlerinden önemli bir talep aldık. Ayrıca, ekim ayında Cardata mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara açacağız. Akıllı telefonlara uygulama 6.99 TL fiyatla indirilip kullanılabilecek. Tüketiciler aracın garanti süresi, servis bakım maliyetleri gibi birçok önemli detayı saniyeler içerisinde görebilecek” dedi.