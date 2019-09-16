Sınıf lideri çıtayı daha da yükseltti

SÜMER DEMİRCİLER

Türkiye pazarının en çok satan pick-up’ı Mitsubishi L200, 6. nesil modeliyle pazara sunuldu. Daha kaslı bir yapıya kavuşan tasarımı, artan yüksekliği, modern görünümü ve otomobil konforu sunan özellikleriyle L200 iddiasını daha yukarılara taşımayı planlıyor. Japon üreticinin en çok satan modellerinden olan L200, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle çıtayı daha da yükseğe konumlandırıyor.

DAHA KASLI TASARIMA KAVUŞTU

Ticari kulanım dışında binek kulanım özellikleri de gelişen araçta en büyük yenilik tasarımda gerçekleşmiş. Bu sınıftaki kullanıcıların tercihlerine uygun olarak L200’ün kaput yüksekliği artıp, daha kaslı bir tasarıma kavuşmuş. Ayrıca daha önce 5 ileri olan otomatik şanzıman, yerini 6 vitesli otomatik şanzımana bırakmış. Dayanıklı, sağlam ve dinamik yeni nesil L200, aynı zamanda Mitsubishi Motors’un dünya çapındaki yük taşıma performansı en üst düzeyde olan modeli. Yeni nesil L200 geliştirilen dört yeni renk alternatifleriyle tüketicilere sunuluyor; Elmas Beyaz, Bakır Turuncu, Grafit Gri ve Opak Kırmızı.

178.900 TL’DEN BAŞLIYOR

Yeni model ülkemiz pazarında eskiden olduğu gibi 2.2 lt, 150 beygir güç üreten turbo dizel motorla satılıyor. Araçta 6 ileri kademeli otomatik şanzıman ve 4x4 çekiş sistemi de isteğe bağlı alınabiliyor. Tanıtımın ardından Avrupa’yla aynı anda pazara sunulan L200’ün fiyatı 178.900 TL’den başlıyor. En üst donanım paketi olan L200, 4x4 PREMIUM AT’de fiyat 230 bin TL’ye yükseliyor. Tanıtıma özel kampanya kapsamında 40 bin TL’ye 12 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

YÜZDE 27’LİK PAZAR PAYI

“İlk kez tanıtıldığı 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan L200, 150 farklı ülkede satılıyor” açıklaması yapan Temsa Mortorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat “Türkiye pazarında “2018 yılının en çok satılan pick-up”ı unvanına sahip olan L200, 2019’un ilk sekiz ayında da yakaladığımız yüzde 27’lik pazar payıyla sınıfındaki liderliğini sürdürüyor” diye konuştu.