Sınıf lideri Avrupa'dan sonra Türkiye yollarında 

SÜMER DEMİRCİLER

OYAK Renault fabrikasında 300 milyon euroluk yeni yatırımla üretimi başlayan yeni Clio, Avrupa’nın ardından Türkiye yolarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bursa fabrikasında hibrit motor üretimi için ayrıca 100 milyon euroluk yatırım yapılırken, yeni Clio Türkiye’nin ilk yerli binek hibrit modeli unvanını da kazanacak. İlk kez yolara çıktığı 1990’dan günümüze dünya çapında 15 milyon adet satılan model, ülkemizde de sınıfının açık ara liderliğini koruyor. Geçen yıl 24 bin adetten fazla satış yapan Clio, yeni nesliyle bu başarısını daha da ileriye götürmekte kararlı görünüyor.

ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTİYOR

Bugüne kadar üretilen en iyi Clio unvanını da alan model, sınıfında getirdiği yeni teknolojilerle de dikkat çekiyor. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrılan modelde, 9.3’’ dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst sınıfa ait özellikler olarak dikkat çekiyor.

AÇIK ARA LİDERLİK HEDEFİ

Bu yıl için 500-600 bin adetlik toplam pazar öngördüklerini vurgulayan Renault MAIS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Clio, B-HB sınıfında elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamıyla bu sınıfın lideri konumunda yer alıyor. Türkiye’nin en çok satılan 2’nci modeli olan Clio’nun 5’inci nesli olan yeni Clio’da bu başarıyı daha da ileriye götüreceğiz” açıklaması yaptı.

111 BiN TL’DEN BAŞLIYOR

Clio, Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım ve 111 bin TL ile 159 bin 400 TL arasında fiyatlarla 12 Şubat’ta satışa çıkacak. Ayrıca online satışla 300 müşteriye 10 bin TL değerindeki “R.S. Line” opsiyonu da hediye edilecek.

6 MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Yeni versiylonda 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ilk kez ekleyen Clio’da güçleri 72-130 beygir arasında değişen dört benzinli, iki dizel olmak üzere toplam 6 motor seçeneği sunulacak. Otomobilde EDC ve X-Tronic otomatik şanzımanlar da alınabilecek.

İKİNCİ YARI SATILACAK HİBRİT TEŞVİK BEKLİYOR

Hatay’da basın mensupları ve OYAK üst yönetiminin olduğu geniş katılımlı bir etkinlikle tanıtılan Clio, hibrit versiyonla da ilklere imza atacak. Bursa’da üretilen hibrit motorlu versiyonun ikinci yarı satışa sunulacağını açıklayan Çağdaş, hibrit teşvikiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunduklarını vurguladı. 1.6 lt benzinli motorda hibrit seçeneğinin sunulacağını belirten Çağdaş, “Hibrit versiyonda 51 Kw gücünde elektrik motorumuz bulunuyor. Beklediğimiz teşvik uygulanırsa Clio’nun hibrit versiyonunun ÖTV’si yüzde 50-60 yerine yüzde 25-30 uygulanacak” dedi.