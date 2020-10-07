Sıfıra ulaşamayan ikinci el SUV'a koştu, fiyatlar uçtu

Sıfır kilometre otomobillerdeki tedarik sorunu devam ederken, yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatlar da uçuşa geçti. İthal modellerde çok daha yoğun hissedilen fiyat artışı, tüketici taleplerini ikinci el otomobillere yöneltince, hem satışlar hem de fiyatlar tırmanışa devam ediyor.

10 ARAÇTAN 6’SI SATILDI



Online satışları analiz eden INDICATA verilerine göre, Eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191.252 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış gözlenirken, geçen aya göre yüzde 15 oranında bir düşüş yaşandı. Ocak-Eylül 2020 arasındaki ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarındaysa satışlar 1.593.856 adede ulaştı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi. Geçen sene aynı dönemde 1.268.200 adet satış gerçekleşmişti. İnternet ilanlarına bakıldığında en hızlı satılan marka Hyundai oldu. Online ilanları yayınlanan Hyundai araçlar ortalama 23 günde yeni sahiplerini bulurken, online pazarda ilana çıkan her 10 araçtan 6’si satıldı. Sene başından itibaren en çok fiyat artışı yüzde 51.7 artışla B-SUV sınıfında gerçekleşirken, eylülde ortalama fiyatlar yüzde 12.7 yükseldi.

VOLKSWAGEN LİDER



Eylülde online satışlarda en çok tercih edilen marka 29.594 adet satışla Volkswagen olurken, Volkswagen’i 24.490 adetle Renault, 19.243 adetle Ford, 17.117 adetle Fiat, 11.240 adetle Opel, 10.472 adetle BMW, 10.107 adetle Hyundai, 9.794 adetle Mercedes, 8.399 adetle Peugeot, 7.259 adetle Toyota izledi. Bu ilk 10 markanın eylül ayı satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77’sini oluşturdu.

FİYATLAR 1 AYDA %12.7 YÜKSELDİ



“Eylül ayında ikinci el online pazarda araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 12.7 artış gerçekleşti” açıklaması yapan INDICATA Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, “Satılan araçların yüzde 24.5’i 1-4 yaşında, yüzde 49.3’ü 5-10 yaşında, yüzde 26.2’siyle 11 yaş ve üzeri oldu” değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK GECE BAKIYORUZ



Türkiye'nin en büyük online satış sitelerinden sahibinden.com’un eylül verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. 2017 model otomobillerse geçtiğimiz aydan farklı olarak ilk 5’e girdi. Eylül ayında en çok ilan verilen otomobil motor hacmi 1.3–1.6 lt aralığı olarak belirlendi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35.3’ü 0–100 bin kilometre aralığında yer alırken, yüzde 29’u 50.001 TL– 100.000 TL aralığında satışa sunuldu. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara bakılma süresi 10 dakika 54 saniye oldu.