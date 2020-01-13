Şarjlı hibritlerin lideri olacak 

Lüks sınıfta büyük bir atak gerçekleştiren Volvo Car, elektrikli araçlar, çevre ve yeni teknolojiler konusunda idialı hedeflerini birbiri ardına gerçekleştiriyor. Marka ülkemizde de rekabet ettiği tüm sınıflarda büyüme ve en çok satan kablolu şarj edilebilir hibrit otomobil üreticisi olma hedefiyle yıla girdi. Volvo, 2020’de Türkiye satışlarının yüzde 7’lik kısmını oluşturan yaklaşık 300 adet kablolu şarj edilebilir plug-in hybrid model satıp, bu alanda lider olmak istiyor. Bu adedin 150 adedi XC40, 00 adediyse XC90’tan gelecek.

Volvo Car Turkey 2019’da 4.155 adet satış gerçekleştirdi. Premium SUV segmentinde sınıf lideri olma hedefindeki markanın 2019 satışlarındaki en büyük artış XC90 ve XC40 modellerinde yaşandı. 2020’de ana modellerinin hepsinde kablolu şarj edilebilir plug-in hybrid versiyon sunan ilk marka olacak.

YÜZDE 50 ELEKTRİKLİ

Markanın 2025’te global satışların yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden geleceğini açıkladığının altını çizen Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, ” Son 10 yılda, egzozdan çıkan CO2 salımı yüzde 27 azalttık. 2025 yılında geldiğimizde otomobillerimizdeki karbon ayak izini yüzde 40 daha azaltmayı hedefliyoruz. 2008’den beri bütün Avrupa operasyonlarımız yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor” dedi.

PAZAR 2020’DE BÜYÜR

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, “2019’u 387 bin adet satışla kapatan binek pazarı için beklentimiz, yüzde 9 artışla 420 bin adet. En çok artış beklediğimiz segment yüzde 37 ile C SUV Premium segment. Bu 2019’da sattığımız 933 adet XC40’ı 2020’de yüzde 66 artışla 1.550 bandına çıkarmayı hedefliyoruz” açıklaması yaptı.

10 TL’YE ŞARJ ET 50 KM YOL GİT

Şarj edilebilir hibrit, diğer adıyla plug-in hybrid’de benzinli ve elektrikli motor birlikte kullanılıyor. Yaklaşık 10 TL’ye şarj edildikten sonra araç 50 km menzile kadar sadece elektrik motoruyla gidiyor, ardından benzinli motor devreye giriyor.

TOGG GELiŞiMi HIZLANDIRIR

Ülkemiz otomobil sektöründe yaşanan en heyecan verici gelişmelerin başında TOGG’nun Türkiye’nin Otomobili’ni tanıtması olduğunu vurgulayan Sözen, ”Gelecek yüzde 100 elektirkli otomobillerde. Ancak bunun olması için başka şarj istasyonları olmak üzere yeni bir ekosistem gerekiyor. Türkiye’nin otomobili bu gelişimi hızlandırıp, tetikleyecek” dedi.