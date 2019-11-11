Sakaryalı C-HR 500 bini devirdi makyaj tazeledi 

SÜMER DEMİRCİLER

Toyota’nın Sakarya fabrikasında 2016’da 350 milyon euroluk yatırımla üretilmeye başlayan Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV aracı C-HR, üç yıl içinde 500 bin adet gibi iddialı bir üretime ulaştı. Üretimin yüzde 90’a ulaşan 450 bin adetlik kısmı 100 ülkeye ihraç edilirken yüksek talep alan modelin yılık üretim kapasitesi 150 bin adetten 280 bine ulaştı. Toyota C-HR ile birlikte Sakarya’daki üretim tesisleri, Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika oldu.

TÜRKİYE SATIŞLARI ARTIYOR

İlk yılında Avrupa’da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10’luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa’da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satış elde etmiş durumda. Toyota C-HR Türkiye’de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13647 adetlik satışa ulaştı.

C-HR İKİNCİ ÇOK SATAN

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan C-HR’ın, toplam hibrit satışları içinde Corolla’dan sonra ikinci model konumunda olduğunu belirterek “Toyota C-HR’ın Türkiye’de üretiliyor ve tüm dünyaya ihraç ediliyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yenilenen C-HR ile modelimize olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Son yıllarda ülkemizde hibrit otomobil tercihi de giderek yükselmekte” açıklaması yaptı.

YIL SONUNA KADAR BiN SATIŞ

Yeni Toyota C-HR’ın yılın bitimine az zaman kala bin adetlik satış hedefi bulunduğunu vurgulayan Bozkurt, “Yapılan araştırmalar ülkemizde hibrit otomobili tercih ederim diyen müşteri kitlesinin yüzde 40’lara ulaştığını gösteriyor. 2019’un ilk 10 ayında içinde satılan her iki otomobilden birinin hibrit olması bu durumun en önemli göstergesi. Yenilenen Toyota C-HR Hybrid satış grafiğimizi yukarıya taşıyacaktır” diye konuştu.

153 BİN 350 TL’DEN BAŞLIYOR

Aracın ön ve arka tasarımında yoğunlaşan makyaj ile birlikte daha dinamik bir görünüm kazandırılırken, ön farlar ve arka ışıklandırma grubuna gelişmiş Premium LED’ler eklendi. 122 beygirlik 1.8 lt hibrit 186 bin 950 TL’den, 1.2 lt 116 beygirlik benzinli versiyonları hurda teşvikiyle 153 bin 350 TL fiyatla satılıyor.