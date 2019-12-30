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Robotlar şarjı bitene koşuyor

Robotlar şarjı bitene koşuyor

VW gelecekte yaygınlaşacak elektrikli araçları otoparklarda şart etmek için mobil şart robotu geliştirdiğini açıkladı.

Sistem otonom hareket eden bir robot ve geniş kapasiteli bir bataryadan oluşuyor. Robot otomatik olarak otopark alanlarında dolaşıyor ve akılı telefonlar yardımıyla bataryası azalmış araçlarla iletişime girip dolum işlemi yapabiliyor. 

KAPAKLARI MANUEL AÇABİLİYOR

Robotta engel ve yayalardan kaçınmasını sağlayan bir dizi lazer tarayıcı, kamera ve ultrasonik sensörler kullanılıyor. Robotun elektrikli otomobilin şarj kapağını açabilen ve geleneksel bir şarj kablosuyla aracın bağlantısını yapan mekanik bir kolu da bulunuyor. Robot, dolum işlemin tamamladıktan sonra sabit bağlantıların olduğu bekleme alanında kendini şarj ediyor.

 AVRUPA’DA 36 BİN İSTASYON

2025’te Volkswagen Avrupa’ya toplam 36 bin şarj noktası kurmayı hedefliyor. Bunların büyük bir kısmı kamuya açık olacak. Ayrıca konutlar için ID. Charger yeni şarj kutusunu da satışa sunacak. 
 


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