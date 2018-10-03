Renault'dan uygun fiyatlı elektrikli crossover: Renault K-ZE

2018 Paris Otomobil Fuarı’nın önemli katılımcılarından Renault, işe “uygun fiyatlı elektrikli crossover” olarak nitelediği yeni Renault K-ZE modelinin gösterimiyle başladı. Gün geçtikçe büyüyen elektrikli araç pazarının üyelerinden biri olmaya hazırlanan Renault K-ZE’nin henüz bir şov aracı olduğunu belirten Fransız üretici, üretim versiyonunun önümüzdeki yıl tanıtılacağını belirtti.



Tanıtımındaki “uygun fiyatlı” ibaresiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran elektrikli Renault K-ZE hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Fransız üreticinin Hindistan’da satışa sunduğu Kwid modelinin fütüristik bir versiyonunu andıran elektrikli K-ZE’nin bu otomobille aynı platform üzerine kurulu olduğu düşünülüyor. İsmindeki “K” harfinin Kwid modelinden gelmesi muhtemel görülürken, “ZE” ibaresi de alışık olduğumuz gibi elektrikli aktarma organlarını temsil ediyor.

250 kilometre menzil

Fransız üretici tarafından yapılan açıklamada Renault K-ZE’nin 250 kilometre civarında menzile sahip olacağı açıklandı. Fakat bu değer NEDC döngüsüne dayandırıldığı için gerçek dünya koşullarında 190 kilometre gibi bir değerle karşılaşmayı bekleyebiliriz. Renault K-ZE'nin şehir içi kullanıma odaklanan uygun fiyatlı bir model olacağını düşündüğümüzde, bu menzilin ihtiyacı karşılayacağını söylemek mümkün. Batarya kapasitesi ve dolum süresi açıklandığında daha sağlıklı bir yorum yapma şansı elde edebiliriz.

Renault K-ZE, 2019 yılından itibaren önce Çin’de sonra da Avrupa pazarında satışa sunulacak. Fransız üretici K-ZE’nin yanı sıra B ve C segment araçlarını da elektriklendirecek. Yeni nesil Clio hibrit motora sahip olacak. Renault Captur ve Megane modelleri de PHEV (şarj edilebilir hibrit) türevlere kavuşacak.

(donanımhaber)