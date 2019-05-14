Renault 36. Kez Cannes Film Festivalinin resmi ortağı

Renault, 14-25 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 72. Cannes Film Festivali’nde iş ortağı olarak bir kez daha yerini alıyor. 170 adet Renault Espace Initiale Paris ve 60 adet Talisman Sedan olmak üzere yaklaşık 300 adet Renault aracından oluşan resmi filoya Renault ZOE ve Twizy modellerinden oluşan yüzde 100 elektrikli bir filo da eşlik ediyor. Festival süresince Renault otomobiller; havaalanı, sinema seansları ve röportajlar arasında kırmızı halıya VIP konukları taşıyacak. Bu kapsamda festival boyunca 20 binin üzerinde yolculuk yapılması planlanıyor.

Her yıl yaklaşık 40 adet Renault otomobili, 200 dizi ve sinema filminde yer alıyor.

Alpine A110 Claude Lelouch’un yeni filminde yer alıyor

Renault Grubu Halkla İlişkiler Direktörü Claude Hugot, “Dünyanın dört bir yanında görünürlük sunan 7. sanat, markamıza değer katıyor ve bu sayede teknolojimizi ve zarif tasarımlarımızı tüm dünyada tanıtıyoruz.” dedi ve şöyle devam etti: ‘’Alpine A110, yarışma dışında tanıtımı gerçekleşen ve 22 Mayıs itibariyle lansmanı gerçekleştirilecek olan, yönetmenliğini Claude Lelouch’un yaptığı ve başrolleri Jean-Louis Trintignant ve Anouk Aimée tarafından paylaşılan “Yaşamın en güzel yılları” adlı filmde güzel bir role sahip. Lelouch, “Bir Kadın ve Bir Erkek” adlı filmiyle 1966’da Altın Palmiye vee en iyi yabancı film Oscar ödüllerini aynı anda kazanan bir sinema efsanesi ve tek Fransız yönetmendir” dedi.

Renault, 120 yılı aşkın zamandır sinemayı destekliyor

Renault’nun sinema ile bağı 1898 yılına kadar uzanıyor. Lumière kardeşlerin kurdukları ilk sinema stüdyolarının, Renault fabrikasına yakın olması nedeniyle kurulan bağ ile Renault markası, yapımcıların ayrıcalıklı ortağı haline geldi. Renault otomobilleri, ilk olarak reklamlarda ve ardından Georges Méliès, Julien Duvivier, Jacques Tati, Claude Sautet, Steven Spielberg, James Cameron, Wim Wenders filmlerinde boy göstermeye başladı.

Renault, Unifrance, Golden Globes, Beaune ve César atölyelerinin yanı sıra Deauville, Lyon Lumière, l’Alpe d’Huez, Cabourg ve Angoulême festivallerinin de ortağı konumunda bulunuyor.

Almodovar, Tarantino, Dolan, Dardenne kardeşler ve Loach Cannes 2019’da yarışacak

72. Cannes Festivali’nin jüri başkanlığını Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu yaparken, açılış seromonisini ise Édouard Baer sunacak. Pedro Almodovar’ın filmi Acı ve Zafer’in yanı sıra, yarışacak filmler arasında merakla beklenen Quentin Tarantino’nun Bir Zamanlar Hollywood’da, Xavier Dolan’ın Mathias ve Maxime, Jean-Pierre ve Luc Dardenne’in Genç Ahmet ve Ken Loach’un Üzgünüm Seni Özledik adlı filmleri öne çıkıyor. AyrıcaBong Joon Ho’nun Parasite,Abdellatif Kechiche’nin Mektoub, My Love: Intermezzo (Kısmet Sevgilim: İlk Şarkı) ve Terence Malick’in Hidden Life (Gizli Hayat) adlı filmleri dikkat çekiyor.