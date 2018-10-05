Peugeot’dan kritik dizel kararı!

Avrupa’daki otomobil pazarında dizel modellerin payı giderek düşüyor. 2017 başlarında pazarın % 50’sini oluşturan dizellerin payı şimdilerde % 36’ya düştü. İşin kötüsü önümüzdeki yıl itibariyle % 30’lara kadar düşeceği öngörülüyor. Yılın son çeyreğine girdik. Son üç ayda sektörde neler değişir bilinmez. Ancak şu bir gerçek ki, dizel motorlar için yolun sonu çok yakın görünüyor. Avrupa’da dizel motorlu modellere olan talep hız kesmeden düşüyor. Eğer bu düşüş bir yerde durmazsa dizel modeller tamamen tarih olabilir.

Avrupa’da en çok satan markalardan biri olan Peugeot ise birçok rakibi gibi dizel motorların gelişimini durdurmaya karar verdi. Bir süre dizel motorlara yatırım yapmayacak olan Fransız otomotiv devi, dizellerin piyasadaki durumunun netleşmesini beklemeye karar verdi.

Peugeot Ürün Direktörü Laurent Blanchet, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konuştu!

Durumu büyük bir belirsizlik içinde olan dizel motorlu modellerin geleceği hakkında açıklama yapan Laurent Blanchet “Dizel teknolojisini daha fazla geliştirmemeye karar verdik. Dizelin geleceği şu an belirsiz. Neler olacağını görmek istiyoruz. Dizelin pazardan silinip silinmeyeceğini görmek zorundayız” dedi.

Öte yandan Peugeot’un da bünyesinde bulunduğu PSA Group‘un, önümüzdeki yıldan itibaren piyasaya süreceği her yeni Citroen, Peugeot , DS Automobiles ve Opel / Vauxhall modeli için bir plug-in hibrid versiyonu sunmayı planladığını biliniyor.

(donanımgunlugu)