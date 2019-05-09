Performans tasarımla buluşuyor

İlk bakışta AMG GT ailesinin bir üyesi olduğunu gözler önüne seren Yeni AMG GT 4-Kapılı Coupé, tasarım mimarisi, gövde orantıları ve bünyesinde barındırdığı tasarım detaylarıyla “Duygusal Saflık” tasarım felsefesini takip ediyor.

Kaslı görünüme sahip motor kaputu ile ailenin en genç üyesi, başarılı AMG GT modellerinin tasarım felsefesini korumaya devam ediyor. Markanın yalın tasarım yaklaşımını devam ettiren bu model, görünümüyle dinamizm, güç ve performans gibi kavramları çağrıştırıyor. AMG GT R modelinde olduğu gibi ön panjurun arkasına radyatörün önünde konumlandırılan AIRPANEL sistemi, aracın aerodinamik verimliliğini arttırıyor. İnce MULTIBEAM LED farlar, AMG’ye özgü ön ızgara, köpek balığı burnu ve Jet-Wing (6 silindirli modelde A-Wing) gibi detaylar ailenin en genç üyesine karakteristik AMG GT görünümü kazandırıyor.

Çerçevesiz yan camlar ve arkada konumlandırılan eğimli ön cam, Coupé’ye ait diğer özellikler olarak öne çıkıyor. Ayrıca dört kapı olmasına rağmen AMG GT modeline has siluet korunmaya devam ediyor. Güçlü omuz çizgisi kadar şişkin ve dışa doğru çıkıntılı arka çamurluklar güç ve performansa vurgu yaparken, arka tasarım ise AMG GT ailesinden izler taşıyor. Oldukça ince LED stop lambaları karakteristik bir görünüm sunarken, kademeli olarak açılan spoyler aktif aerodinamik yapıya vurgu yapıyor.

8 silindirli modellerde üç yatay kanatçıklı hava girişine sahip ön tampon, Jet-Wing, ihtişamlı bir arka difüzör ve trapez formlu çift egzoz çıkışı dikkat çekerken, 6 silindirli versiyonda tek kanatçıklı hava girişine sahip ön tampon, yuvarlak çift egzoz çıkışı ve daha sade tasarımlı bir difüzor kullanılıyor.

Dört kapılı AMG GT Coupé’nin dinamik ve şık görünümünü, boyutları 19 inç ile 21 inç arasında değişen jant alternatifleri tamamlıyor. AMG GT 53 versiyonu standart olarak önde 9,5 J x 19 jant ve 255/45 R 19 lastikler, arkada 11,0 J x 19 jant ve 285/40 R 19 lastiklerle yollara çıkıyor. AMG GT 63 S 4MATIC+ ise önde 9,5 J x 20 jant ve 265/40 R 20 lastikler, arkada 11,0 J x 20 jant ve 295/35 R 20 lastiklerle donatılıyor.

Yüksek performanslı V8-Biturbo motorlar

Farklı AMG modellerinde kullanılan 4,0 litre hacimli V8 biturbo motor yeni Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ modelinde 639 BG ve 2.500 ile 4.500 d/d arasında 900 Nm tork üretiyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip ileri teknoloji ürünü motoru sayesinde yeni AMG GT 4-Kapılı Coupé’nin en üst güç versiyonu, 315 km/s maksimum hıza sahip ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede ulaşıyor.

Modern teknolojiden yararlanan gelişmiş motorda, daha kompakt bir yapı elde etmek ve gaz tepkilerini hızlandırmak için turbo beslemeler V motorun silindir sıralarının arasında konumlandırılıyor.

Piezo tipi enjektörlere sahip direkt enjeksiyon, tamamen alüminyumdan krank yatağı, supap zamanlaması, hava-su soğutmalı intercooler gibi teknolojilere kadar ECO start-stop ve süzülme fonksiyonu ile silindir kapatma özelliği de yakıt verimliliğine katkı sağlıyor. Silindir kapatma özelliği, güç gereksiniminin düşük olduğu ortamlarda iki, üç, beş ve sekiz numaralı silindirleri kapatıyor ve böylece yakıt tüketimini önemli oranda azaltıyor. Sistem “Comfort” sürüş modu seçili olduğunda 1.000 ile 3.250 d/d arasında etkin oluyor ve gösterge panelindeki bildirim ile sürücüyü motorun o anki konumu hakkında bilgilendiriyor.

Yenilikçi hibrit özelliği ile 6 silindirli motor

İki farklı güç versiyonuna sahip V8 biturbo dışında yeni 4-Kapılı coupé, sıralı 6 silindirli motora sahip Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ olarak da sunuluyor. 435 BG (320 kW) üreten 3,0 litre hacimli motoru 22 BG (16 kW) ve 250 Nm tork üreten elektromotorlu Boost fonksiyonu destekliyor. Motor ile şanzımanın arasında konumlandırılan EQ Boost marş jeneratörü, marş motoru ile şarj dinamosunu tek bir elektromotorda bir araya getiriyor. EQ Boost ile desteklenen elektrikli kompresör (eZV) ve turbo besleme destekli yüksek performanslı motor AMG’ye özgü benzersiz performansı beraberinde getirirken, aynı zamanda düşük tüketim ve emisyon değerleriyle çevre dostu bir yapı sergiliyor. Dört kapılı AMG GT 53, 0’dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşıyor ve 285 km/s maksimum hıza erişebiliyor.

Yeni AMG GT 53’te kullanılan EQ Boost marş jeneratörü 48 Volt besleme sistemi için gerekli olan elektriği de üretiyor. Üretilen elektrik aynı zamanda aydınlatma, kokpit, bilgi ve eğlence sistemi dahil elektrikli donanımları beslemek üzere bir DC/DC dönüştürücü ile 12 Volt’a dönüştürülüyor.

Hızlı ve sarsıntısız vites değiştiren AMG SPEEDSHIFT şanzıman

Yeni 4-Kapılı AMG GT’nin 8 silindirli versiyonları için özel olarak optimize edilen AMG SPEEDSHIFT MCT 9G şanzımanın ıslak kavramalı oluşu bir yandan ağırlık avantajı sağlarken aynı zamanda tepkileri de iyileştiriyor. Optimize edilen yazılımın da katkısıyla son derece hızlı vites değiştiren şanzıman aynı zamanda birden fazla vites küçültme gerektiren durumlarda da son derece hızlı çalışıyor ve özellikle otomatik ara gazı fonksiyonuyla benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca kusursuz bir hızlanma performansı için bir de RACE START fonksiyonu sunuluyor.

Sıralı 6 silindirli versiyonda ise AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman devreye giriyor. Özel olarak ayarlanan tork dönüştürücü, bu motorun gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılıyor.

Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+

Tüm AMG GT 4-Kapılı Coupé modelleri standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ ile donatılıyor. Elektromekanik kavrama her daim etkin olan arka aksı değişken oranlarda ön aks ile bağlıyor. Tork dağılımı ise sürüş koşulları veya sürücünün isteğine bağlı olarak ayarlanıyor. Sadece yol tutuş ve viraj performansını arttırmakla kalmayan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, gücün kayıpsız bir şekilde yola aktarılmasını sağlayarak aynı zamanda hızlanma performansına da katkı sağlıyor.

Tam değişken tork dağılımı drift imkânı da sunuyor. Diğer versiyonlarda isteğe bağlı olarak sunulan ve S versiyonunda standart olarak sunulan Drift modu, “RACE” sürüş modu seçilip ESP kapalı ve şanzıman modu manuel olduğunda etkinleştirilebiliyor. Drift modunun etkinleştirilmesiyle dört kapılı AMG GT, arkadan itişli bir spor otomobile dönüşüyor.

Aktif arka aks yönlendirmesi ile daha atak ve daha kıvrak sürüşler

8 silindirli versiyonlarda standart ve 6 silindirli versiyonda isteğe bağlı olarak sunulan aktif arka aks yönlendirmesi daha atak ve daha kıvrak sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor.

İki adet elektromotor 100 km/s hıza kadar arka tekerlekleri ön tekerleklerin aksi yönünde çeviriyor ve böylece aracın dönüşlerde daha kıvrak olmasını sağlıyor. 100 km/s ve üzerindeki hızlarda, arka tekerlekleri ön tekerleklerle aynı yönde çeviriyor ve böylece stabiliteyi arttırıyor. Sistem aynı zamanda arka tekerleklere uygulanan yanal kuvvetleri azalttığından aracın arka kısmında herhangi bir dengesizlik oluşturmadan sürücünün direksiyon emirlerine daha kesin ve hızlı cevap veriyor.

AMG DYNAMICS ile farklı sürüş karakterleri

Dört kapılı AMG GT motor seçeneğine bağlı olarak “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport+”, “RACE” ve “Individual” olmak üzere altı adede kadar sürüş modu seçeneği sunuyor. Sürücü yeni AMG DYNAMICS programı altındaki sürüş modlarından birini orta konsoldaki düğme üzerinden seçerek dört kapılı AMG GT’nin karakterini o anki ihtiyacına veya sürüş tarzına uyarlayabiliyor.

AMG DYNAMICS kavramının altında ayrıca seçilen sürüş moduna bağlı olarak otomatik bir şekilde etkinleşen “Temel”, “Gelişmiş”, “Pro” ve “Uzman” fonksiyonları bulunuyor. Bu fonksiyonlar seçilen sürüş moduna bağlı olarak; motor, yürüyen aksam, dört tekerlekten çekiş sistemi ve ESP® sistemlerinin çalışma prensibini ve tepkilerini ayarlıyor.

Sürücü, sürüş modlarından bağımsız olarak orta konsoldaki seçim düğmesi üzerinden egzoz sisteminin sesi de dahil olmak üzere kendine uygun ayarları seçebiliyor.

Modern ve gelişmiş kullanım özellikleriyle yeni AMG kokpiti

Kaliteli malzemelerle donatılan ve büyük bir özenle tasarlanan iç mekân, sportiflik ile lüksü harmanlayan mimarisiyle dört kapılı AMG GT’nin karakterini yansıtıyor. Konsol kapılarla bütünleşen tasarımıyla sürücü ve beraberindeki yolcuyu sararken türbin görünümlü aydınlatmalı yuvarlak havalandırma ızgaraları iç mekandaki sportiflik vurgusunu güçlendiriyor. AMG GT modellerine özgü “V” formlu vites konsolu, tasarımıyla sadece görsel bir şölen olmakla kalmıyor fonksiyonellik noktasında da önemli bir avantaj sunuyor. Sürücü vites konsoluna entegre edilen dokunmatik düğmelerle şanzıman, süspansiyon, ESP®, egzoz, start-stop ve arka spoyler de dahil araç ve sürüş fonksiyonlarını ayarlayabiliyor. 8 silindirli versiyonunda standart ve sıralı; 6 silindirli versiyonda isteğe bağlı olarak sunulan yüksek çözünürlüklü iki adet 12,3 inçlik ekrandan oluşan Widescreen-Cockpit: “Klasik”, “Spor” ve tamamen yeni “Süper Spor” olmak üzere üç farklı görsel sunum seçeneği sunuyor. Sürücü direksiyonun sol tarafındaki Touch Control üzerinden hız, devir, navigasyon, sürüş destek sistemleri ve hatta G-Force da dahil, istediği bilgileri görüntülemek üzere göstergeleri kişiselleştirilebiliyor. Merkezi ekran; navigasyon, radyo, medya,

telefon ve hatta araç bilgileri olmak üzere farklı içerikleri bir araya toplayabiliyor.

İsteğe göre dört veya beş kişilik geniş yaşama alanı

Mercedes-AMG, yüksek performanslı bir otomobilin konfordan taviz vermeyi gerektirmediğini de gözler önüne seriyor. Sürücü ve yolcu için, rahat ve konforlu koltuktan, kapitone işlemeli spor ve hatta entegre başlıklı performans koltuklarına kadar farklı koltuk tipleri sipariş edilebiliyor. Arka koltuklar için de asimetrik katlanan üç kişilik koltuk sırası veya iki adet bağımsız tek kişilik olmak üzere farklı çözümler sunuluyor. İki kişilik düzende iki tek koltuğun ortasındaki boşluk, entegre Touchpad ile donatılmış bir orta konsol ile dolduruluyor.

Koltukları arkasında 395 litre ve bagaj zeminin altında ilave 60 litre olmak üzere geniş bir bagaj sunulurken arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1.324 litreye kadar büyüyebiliyor. Bagaj kapağını el değmeden açma imkânı sunan HAND-FREE ACCESS, geniş yükleme ağzı ile birlikte kullanım kolaylığını destekliyor.